Pixel 8 Pro: Google Kamera erweitert den Pro-Modus – lässt ISO, Verschlusszeit und mehr einstellen; mit HDR+

Google legt mit den Pixel 8-Smartphones wie üblich auch im Kamerabereich stark nach und bringt sowohl neue Hardware als auch zusätzliche Kameratricks auf die Geräte. Doch neben all den KI-Features und magischen Funktionen will man nun auch wieder etwas mehr Macht in die Hände der Nutzer legen. Ein erweiterter Pro-Modus macht es möglich, dass die Nutzer einige wichtige Werte festlegen können und dennoch von der Pixel-Magie profitieren.



Smartphone-Nutzer sind es gewohnt, einfach das Gerät zu zücken, draufzuhalten und den Auslöser zu drücken, um ein mehr oder weniger perfektes Foto zu erhalten. Das gilt auch für Nutzer der Pixel 8-Smartphones, aber dennoch können sie als Pixel 8-Pro Nutzer im ausgebauten Pro-Modus der Google Kamera eine Reihe von Werten festlegen, mit denen sich normalerweise eher Nutzer einer klassischen Kamera beschäftigen.

Im erweiterten Pro-Modus können die Nutzer nun zusätzlich zum Weißabgleich, der Schattenhelligkeit und der Belichtung auch Werte wie den Fokus, die Verschlusszeit und den ISO-Wert manuell anpassen. Außerdem steht der volle Zoom mit bis zu 50 Megapixel Auflösung bereit. Und trotz aller manuellen Werte ist der HDR+ Modus der Pixel-Smartphones weiterhin auf alle Fotos anwendbar. Das dürfte eine sehr gute Mischung sein, mit der auch etwas professionellere Knipser ihre Freude haben können. Allerdings (vorerst?) nur auf dem Pro-Modell.

» Pixel 8-Smartphones: Welche Hauptkamera ist verbaut? Kurioses Rätselraten um Googles Kamerasensor

» Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Google erklärt die neuen Kameras – schnellerer Autofokus, bessere Bildqualität und mehr

[Google-Blog]