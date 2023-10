Pixel 8 Pro: Googles neues Smartphone übertrumpft Apple und Samsung – seit Tagen Bestseller bei Amazon

Google hat vor wenigen Tagen die Pixel 8-Smartphones vorgestellt und noch am Mittwoch das Fenster für Vorbestellungen geöffnet – die man mit zwei sehr großzügigen Aktionen begleitet. Offenbar hat man auch mit der achten Generation wieder einen Nerv getroffen, denn schon seit Donnerstag führt das Pixel 8 Pro die Amazon-Bestellerliste an und ist damit beliebter als die Geräte von Apple, Samsung und auch deutlich populärer als der kleine Bruder.



Google hat mit den Pixel-Smartphones noch große Pläne, denn man möchte Jahr für Jahr viele Millionen Geräte verkaufen und langfristig zu den weltweit größten Smartphone-Herstellern zählen. Wie aktuelle Statistiken zeigen, ist man auf einem guten Weg und auch die Pixel 8-Smartphones könnten dazu beitragen. Bisher ist nichts über Vorbestellerzahlen bekannt, doch die beim Onlinehändler Amazon öffentlich zugängliche Smartphone-Bestellerliste zeigt, dass das Pixel 8 Pro an der Spitze steht – und das schon seit Donnerstag.

Natürlich ist das nur eine Momentaufnahme von wenigen Tagen und es ist nicht davon auszugehen, dass man diesen Platz für längere Zeit halten wird, aber dennoch gibt es einen kleinen Einblick in die Richtung, die die Verkaufszahlen nehmen. Interessanterweise findet sich das Pixel 8 erst auf dem 12. Platz und ist damit deutlich weniger populär als der große Bruder. Ob das nur an der kostenlosen Pixel Watch 2 liegt oder auch nach Ende der Vorbestelleraktionen gelten wird, werden wir in den nächsten Wochen weiter beobachten.

Nutzt die Chance und sichert euch nur noch wenige Tage beim Kauf eines Pixel 8 oder Pixel 8 Pro die Pixel Buds Pro oder eine Pixel Watch 2 gratis. Alle Infos zum Ablauf findet ihr in diesem Artikel.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!