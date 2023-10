Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Jetzt gleich bestellen und Google Pixel Watch 2 oder Pixel Buds Pro gratis erhalten!

Google hat am Mittwoch die Pixel 8-Smartphones offiziell vorgestellt, auf die viele Nutzer schon seit Monaten gewartet haben. Jetzt sollten interessiert Nutzer sehr schnell sein, denn nur noch wenige Tage gilt die starke Vorbestelleraktion, bei der sich Google wieder äußerst spendabel zeigt: Wer in den ersten Tagen bestellt, erhält eine Gratis Pixel Watch 2 oder Gratis Pixel Buds Pro.



Am Mittwoch hat Google endlich die Pixel 8-Smartphones offiziell vorgestellt, die von Beginn an auch in Deutschland zu haben sind. Wir haben euch hier im Blog bereits vorab mit allen Informationen und Leaks versorgt, sodass die Kaufentscheidung vielleicht längst getroffen ist. Wer sich in den nächsten Tagen für ein Pixel 8 oder Pixel 8 Pro entscheidet, kann von einer starken Vorbesteller-Aktion profitieren. Die Aktionsseite ist mittlerweile Online.

Bestellt ihr das Pixel 8, erhaltet ihr Gratis Pixel Buds Pro im Wert von 219 Euro. Entscheidet ihr euch für das Pixel 8 Pro, gibt es sogar eine Gratis Pixel Watch 2 im Wert von 399 Euro. Die Aktion gilt ab sofort bei allen teilnehmenden Händlern (Media Markt, Saturn, Amazon und Hutchinson) und läuft nur so lange der Vorrat reicht oder bis zum 12. Oktober. Diese Prämien haben sich schon im vergangenen Jahr als äußerst beliebt gezeigt und waren (Verzeihung!) der absolute Wahnsinn. Nutzt die Chance, bevor der Vorrat zu Ende ist, denn im vergangenen Jahr gab es aufgrund des Ansturms Probleme.

Pixel 8 vorbestellen + Gratis Pixel Buds Pro: Amazon | Saturn | Media Markt

Pixel 8 Pro vorbestellen + Gratis Pixel Watch 2: Amazon | Saturn | Media Markt

(Partnerlinks, vielen Dank für eure Unterstützung!)

Letzte Aktualisierung am 4.10.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









Der Ablauf für die Aktion ist ganz einfach: Ihr müsst das Smartphone bis zum 16. Oktober bei einem teilnehmenden Händler kaufen (siehe unsere Auflistung im nächsten Absatz) und habt damit den ersten Schritt erfüllt. Anschließend müsst ihr zwischen dem 27. Oktober und 29. November das Formular auf dieser Seite ausfüllen und euch für die Prämie registrieren. Im Laufe der nächsten 30 bis 60 Tage bekommt ihr eure Prämie.

