Pixel Watch 2: Jetzt gleich bestellen und 50 Euro Gutschein erhalten – Googles neue Smartwatch ist endlich da

Google hat am Mittwoch ie Pixel Watch 2 offiziell vorgestellt und möchte mit dieser den großen Anlauf auf den Smartwatch-Markt fortsetzen, den man im vergangenen Jahr begonnen hat. Um Interessierte Käufer schon jetzt anzuheizen, hat man für die Smartwatch eine kleine Vorbesteller-Aktion gestartet, die für den einen oder anderen vielleicht ganz interessant sein kann: Es gibt einen 50 Euro-Gutschein und alternativ könnt ihr die Smartwatch auch zum Smartphone-Kauf geschenkt bekommen.



Die Pixel Watch 2 ist endlich da, denn Google hat die Smartwatch vor wenigen Tagen offiziell vorgestellt und möchte diese natürlich nicht nur im Rahmen des Pixel 8 Pro-Vorverkaufs verschenken, sondern auch einzeln verkaufen. Solltet ihr euch dafür entscheiden, gibt es einen 50 Euro-Gutschein für Saturn oder Media Markt – je nachdem, bei welchem der beiden Händler ihr die Smartwatch kauft. Im Google Store oder bei Amazon gibt es keine Aktion.

Die Pixel Watch 2 kann ab sofort für 399 Euro (Wifi-Variante) bzw. 449 Euro (LTE-Variante) bei ersten Händlern sowie im Google Store vorbestellt werden. Wir haben euch bereits in einem anderen Artikel alle wichtigen Informationen zur Google-Smartwatch zusammengefasst, die man möglicherweise tatsächlich am besten in Kombination mit einem Pixel 8 Pro kaufen sollte um diese „gratis“ zu erhalten. Alle Informationen zur Pixel Watch inklusive Specs, Bilder und Googles offiziellen Infos gibt es in diesem Artikel.

