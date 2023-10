Google Drive: Neuer Aktivitäten-Bereich wird ausgerollt – schafft Übersicht über Aktivitäten in geteilten Dateien

Mit dem Cloudspeicher Google Drive ist es sehr leicht, Dateien für andere Nutzer freizugeben und diese mit den freigegebenen Dokumenten interagieren zu lassen. Um die Übersicht über die letzten Aktivitäten zu bewahren, rollt man jetzt einen neuen gleichnamigen Bereich für alle Nutzer aus. Im neuen Stream lassen sich die letzten Kommentare, Freigaben und Zugriffsanforderungen übersichtlich abrufen.



Wer viele Dateien per Google Drive teilt, kann nicht nur auf die eigene Organisation setzen, sondern wird immer wieder Kommentaren, Dateifreigaben, Freigabeanforderungen oder erteilten Zugriffen in Berührung kommen, die normalerweise per Benachrichtigung mitgeteilt werden. Dabei wird es auch bleiben, doch jetzt will man den Nutzern mit einem neuen Aktivitäten-Bereich unter die Arme greifen, um die Übersicht über diese Dinge behalten zu können.

Im neuen Bereich finden sich laut Googles Beschreibung alle ausstehenden Zugriffsanfragen, aktuelle Kommentare und Genehmigungen für Dateien, damit man zeitnah Maßnahmen ergreifen kann. Aber das ist nicht nur eine Einbahnstraße, denn die entsprechenden Maßnahmen können ebenfalls direkt auf dieser Seite vorgenommen werden. Der Bereich befindet sich in der Hauptnavigation unter „Aktivitäten“ und soll im Laufe der nächsten 14 Tage für alle Nutzer ausgerollt werden. Bei mir kam es bisher noch nicht an, aber das dürfte sich bald ändern.

