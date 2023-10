Google rund um die Welt: 25 interessante Fakten rund um die Google-Niederlassungen und Rechenzentren

Google betreibt rund um die Welt mehrere Dutzend Niederlassungen und Rechenzentren, aus denen man bekanntlich kein Geheimnis macht, sondern diese immer wieder medial präsentiert. Anlässlich des kürzlichen Geburtstags hat man nun 25 Fakten über die Google-Niederlassungen veröffentlicht, die ihr vielleicht noch nicht gehört habt. Es gibt viele Fotos und kurze Berichte der lokalen Schwerpunkte – auch aus Deutschland und vom Mond.



Anlässlich von 25 Jahre Google hat das Unternehmen eine ganze Reihe von Rückblicken und interessanten Fakten veröffentlicht, die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen. In einem recht interessanten Beitrag auf dem Google-Blog liefert man 25 Fun Facts über die Google-Büros und Niederlassungen rund um die Welt. Es gibt viele Fotos der Niederlassungen, deren lokale Besonderheiten, Einrichtungen und Schwerpunkte.

Es ist bekannt, dass Googles Niederlassungen oftmals sehr detailliert gestaltet sind und sich den lokalen bzw. nationalen Gegebenheiten nicht nur anpassen, sondern diese auch widerspiegeln. Das reicht von einem Gewürzraum in Brasilien, einer Kino-Fassade in Detroit und einer künstlerischen Gestaltung in Mexiko bis zur Ramen-Bar in Tokio, die Weiternutzung alter Gebäude in Berlin und den HSV- sowie St. Pauli-Besprechungsräumen in Hamburg.

Schaut mal vorbei, man bekommt recht schnell ein Gefühl dafür, worauf sich Googles Innenarchitekten konzentrieren. Mit etwas kultureller Bildung können reiselustige Personen sicherlich sehr häufig sagen, in welcher Stadt oder welchem Land sich ein Google-Büro befindet. Und damit erfüllt man dann auch in diesem Punkt wieder den selbstauferlegten Bildungsauftrag.

