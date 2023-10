Android 14: Google Uhr integriert Wetteranzeige – in der App und als Homescreen-Widget (Screenshots)

Google hat in den letzten Monaten eine ganze Reihe von Änderungen rund um das Wetter und dessen Darstellung am Smartphone vorgenommen – und jetzt will man wohl die Reichweite vergrößern. In der aktuellen Android 14 QPR1 Beta 2 zeigte sich ein schneller Wetterbericht in der App Google Uhr. Zwar hat man das schnell wieder zurückgezogen, aber eine weitere Freischaltung ist nur eine Frage der Zeit.



Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, um sich auf dem Smartphone das Wetter anzeigen zu lassen. Google bietet dafür unter anderem die Websuche, den Discover Feed, Google News, das Wetter-Widget und auch das auf einen Blick-Widget. Selbst in der Kontakte-App findet sich seit einiger Zeit das Wetter. Jetzt kommt mit der Google Uhr eine weitere App dazu, die sowohl innerhalb der eigenen App als auch auf dem Homescreen-Widget das Wetter in der ausgewählten Stadt anzeigen kann.

Auf obigen Screenshots könnt ihr sehen, dass die Uhrzeit zusätzlich zum Standort auch die aktuelle Wetterlage zeigt. Zu sehen ist die aktuelle Temperatur, die Tageshöchsttemperatur, die niedrigste Temperatur sowie die aktuelle Wetterlage. Ein Tap bringt die Nutzer nur zur Uhrzeit, aber nicht zum Wetter. Dennoch ist das sicherlich eine praktische Information, die vielleicht bei manchen Nutzern eine Miniatur-Version des Wetter-Widget ersetzen könnte.

Nur wenige Stunden nach dem Rollout von Android 14 QPR1 Beta 2 soll diese Wetteranzeige wieder verschwunden sein. Man hat es vermutlich versehentlich ausgerollt, aber weil sich so etwas natürlich nicht von selbst entwickelt, dürfte ein weiterer Testlauf nur eine Frage der Zeit sein. Im wahrsten Sinne des Wortes.

» Android 14: Das sind die wichtigsten Neuerungen in der zweiten QPR1 Beta – Vorschau auf Pixel Feature Drop

[9to5Google]