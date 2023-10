Pixel 8a: Googles neues Budget-Smartphones zeigt sich auf Renderbildern mit abgerundetem Rahmen (Galerie)

Mit der Ankündigung der Pixel 8-Smartphones hat Google das Smartphone-Jahr bereits abgeschlossen, aber die Leaker blicken schon in das nächste Jahre und liefern uns jetzt erneut Renderbilder des Pixel 8a. Schon vor einigen Wochen ist ein erstes Foto des kommenden Budget-Smartphones aufgetaucht und jetzt gibt es einen ganzen Schwung an Renderbildern, die das gezeigte abgerundete Design bestätigen.



Die Pixel 8-Smartphones sind noch nicht einmal auf dem Markt, da sind die Leaker schon einen Schritt weiter: Das bereits in den letzten Wochen zwei Mal geleakte Pixel 8a zeigt sich nun auf Renderbildern sowie in einem Rendervideo. Wer das für zu früh hält, der muss bedenken, dass das Smartphone „nur“ noch etwa sieben Monate entfernt ist und das bei Google mittlerweile ein normaler Zeitraum ist, in dem wir erste Leaks erhalten. Die Pixel 8-Smartphones sind schon im Februar 2023 recht umfangreich geleakt worden – acht Monate vor dem Start.

Auf den neuen Renderbildern zeigt sich jetzt erneut das abgerundete Design, das vor allem in der Rückansicht sehr deutlich wird. Man bleibt bei der üblichen Signature-Kameraleiste, aber der Rahmen um das Display scheint ein wenig mehr Schwung bekommen zu sollen. Das setzt sich auf der Vorderseite fort, denn das Display zeigt auf den Renderbildern die gleiche Abrundung. Von einem kleineren Rahmen und dem damit verbundenen größeren Display ist allerdings nicht zu bemerken.

Laut dem Leak soll das Display eine Diagonale von 6,1 Zoll aufweisen und Abmessungen von 152.1 x 72.6 x 8.9mm haben. Man setzt weiterhin auf eine Hole-Punch-Kamera, natürlich kommt der Tensor G3 zum Einsatz und die übrigen äußerlich sichtbaren Komponenten vom USB-C Anschluss über das Sim-Tray bis zum Lautsprecher sind an üblicher Stelle positioniert.









Pixel 8a Renderbilder









Die Informationen stammen laut dem Leak von CAD-Informationen und sind in diesem Stadium und auch aus dieser Quelle nach meiner Einschätzung glaubwürdig. Es wird sicherlich nicht mehr lange dauern, bis wir erste umfangreichere Spezifikationen der Smartphone erhalten, mit denen sich dann schon ein gutes Gesamtbild ergibt.

Ob das wohl schon die Richtung weist, dass auch die Pixel 9-Smartphones über einen solch abgerundeten Rahmen verfügen?

[Smartprix]