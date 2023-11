Pixel 8a: Wallpaper leaken sechs Monate vor dem Start – hier bekommt ihr sie alle zum Download (Galerie)

Google wird mutmaßlich in etwa sechs Monaten das Pixel 8a vorstellen, das trotz der langen Wartezeit bis zur Präsentation schon recht umfangreich geleakt wurde. Da passt es sehr gut ins Bild, dass wir jetzt schon einen Blick auf die Hintergrundbilder des Budget-Smartphones werfen können. Wir zeigen sie euch in voller Pracht und bieten sie wie gewohnt bequem zum Download an.



Jede Pixel-Generation bringt eine Reihe neuer Wallpaper mit, die standardmäßig auf den Geräten vorinstalliert und eingestellt sind und auch im Marketing verwendet werden – sie bilden sozusagen die visuelle Identität des Smartphones auf dem Homescreen. Schon auf den ersten Leaks zum Pixel 8a war ein Wallpaper zu sehen, das sich wie erwartet als authentisch erwiesen hat. Jetzt ist das ganze Paket an Hintergrundbildern geleakt, das aus drei verschiedenen Motiven besteht, die jeweils im hellen und dunklen Modus vorhanden sind.

Es ist davon auszugehen, dass es sich um die echten Wallpaper handelt, denn auch bei den letzten beiden Pixel-Generationen sind die Hintergrundbilder sehr weit vor dem Verkaufsstart geleakt. Außerdem wissen wir, dass die Wallpaper oftmals zur Farbe des Smartphones passen, auf dem sie voreingestellt sind. Grob gesagt können wir also schon jetzt sagen, dass das Pixel 8a in den Farben Blau, Grün und Schwarz erhältlich sein wird. In welchen Tönen, werden wir wohl erst in einigen Monaten erfahren.

Hier bekommt ihr jetzt eine schnelle Vorschau auf die Bilder im hellen Modus (links) und dunklen Modus (rechts). Möchtet ihr euch schon jetzt in Pixel 8a-Stimmung bringen, bieten wir euch die Bilder wie gewohnt bequem als ZIP-Archiv zum Download an. Abgelegt sind die Bilder in voller Auflösung bei Google Drive.









» Pixel 8a Wallpaper Download (Google Drive)

[Smartprix]