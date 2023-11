Google Docs, Sheets, Slides: Optimierte Symbolleisten für die Android-Apps werden ausgerollt

Mit den Office-Apps rund um Google Docs, Sheets oder Slides lassen sich die großen Konkurrenten in den meisten Anwendungsgebieten recht gut ersetzen, zumindest gilt das für den Desktop. Am Smartphone oder Tablet hatte man sich lange Zeit vor allem auf das Abrufen von Dokumenten konzentriert, doch mittlerweile nimmt auch die Bearbeitung eine immer größere Rolle ein. Jetzt wird ein Update für die Toolbars ausgerollt.



Die Nutzung einer Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder Präsentationssoftware am Tablet macht sicherlich nicht ganz so viel Spaß wie am Desktop, ist aber dennoch gut möglich – bei den meisten Nutzern wohl hauptsächlich zur Überarbeitung. Dem trägt nun auch das Team der Drive-Apps Rechnung und bringt überarbeitete Symbolleisten, die je nach Bedarf eingeblendet werden und einen großen Teil des Funktionsumfangs bieten.

In Docs gibt es einen neuen Modusumschalter, mit dem Sie zwischen Bearbeitungs-, Vorschlags- und Anzeigemodus wechseln können.

In Slides haben Sie im Bearbeitungsmodus Zugriff auf eine allgegenwärtige Symbolleiste.

In Tabellen wird beim Öffnen der App standardmäßig eine Zelle ausgewählt.

Mit diesen dynamisch umschaltbaren Symbolleiste geht man sicherlich den besten Weg für die kleineren Smartphone-Displays und auch die komfortable Bedienung am Tablet. Vielleicht könnten die Buttons am Tablet noch etwas größer sein, um diese per Touch besser zu treffen, aber das kann ja mit einem der nächsten Updates noch kommen.

