Google Messages: Antworten-Bereich wird umgebaut – optimierte Anordnung und zwei Zeilen (Teardown)

Bei Google Messages beschäftigt man sich seit einiger Zeit damit, die Oberfläche zu optimieren und legt derzeit den Fokus auf das Eingabefeld mit den vielen Zusatzmöglichkeiten. Nach dem jüngsten Umbau vor einigen Wochen, zeigt sich jetzt im Teardown eine ganz neue Anordnung der Buttons sowie bei aktiver Nutzung ein zweizeiliges Feld. Das scheint ein Schritt in die richtige Richtung zu sein.



Google Messages bietet den Nutzern viele Möglichkeiten zum Verschicken von Inhalten aller Art. Neben Text sind das natürlich auch Emojis, Medien, Sprachnachrichten, Kontakte oder auch die KI-generierten Antworten. All das will in einer Zeile untergebracht werden und so hat das jüngste Redesign wohl nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt. Wie ihr auf dem linken Screenshot sehen könnt, geht das wichtige Eingabefeld beim aktuellen Design fast unter.

Aber das wird sich ändern, denn die Designer haben eine neue Anordnung gefunden, bei der man zwar auf nichts verzichtet, aber dennoch mehr Platz schafft: Das Eingabefeld wandert wieder ganz nach links, wo es auch hingehört. Das Emoji-Icon wird nun innerhalb des Textfelds platziert, die drei Buttons für KI-Nachrichten, Medien und weitere Inhalte wandern an den rechten Rand des Eingabefelds und die Sprachnachrichten erhalten einen eigenen Button.

Das sieht doch deutlich besser aus als zuvor. Für meinen Geschmack sollten Medien und KI-Nachrichten den Platz tauschen, weil das Verschicken von Bildern und Videos sicherlich häufiger vorkommt, aber das sieht sicherlich jeder anders.









Interessant wird es, wie sich das Feld bei der aktiven Eingabe verwandelt. Denn dann will man weiterhin den vollen Platz zur Verfügung haben. Bisher wurde es so gelöst, dass die Buttons einfach ausgeblendet wurden und nahezu die gesamte Displaybreite für das Eingabefeld genutzt werden kann. Das ist nicht ganz optimal und so wird es in Zukunft eine andere Lösung geben, die auf den ersten Blick etwas merkwürdig aussieht, aber ihre Vorteile hat: Zwei Zeilen.

Das Eingabefeld für den Text findet sich in der ersten Zeile und alle Buttons bleiben an gleicher Stelle in der zweiten Zeile. Erneut würde ich für meinen Geschmack ein Detail ändern, das nicht ganz stimmig erscheint: Der Emoji-Button sollte mit in die erste Zeile wandern. Denn ein Emoji ist Teil einer Nachricht, während alle anderen Dinge jeweils eine eigene Nachricht auslösen würden.

Die neue Oberfläche wurde im Rahmen eines Teardowns entdeckt und es ist recht wahrscheinlich, dass das schon in Kürze ausgerollt wird.

[9to5Google]