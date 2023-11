Google Messages: Profile sind auf dem Weg – Nutzer können Nutzername und Profilbild festlegen (Teardown)

Der Ausbau der Messenger-Plattform Google Messages ging zuletzt nur schleppend voran, doch nachdem man erst vor wenigen Tagen final auf eine kontobasierte Lösung umgestellt hat, steht schon bald das nächste Update vor der Tür. Die Nutzer sollen ein Profil erhalten und unter anderem einen Namen sowie ein Profilbild festlegen können. Das dürfte wohl nur der Anfang sein.



Erst vor wenigen Tagen wurde die neue kontobasierte Nutzung von Google Messages eingeführt, mit der sich die Messenger-App auf verschiedenen Geräten parallel nutzen lässt. Zwar basiert es weiterhin auf der Telefonnummer, aber durch die seit langer Zeit gegebene Möglichkeit zur Verknüpfung mit dem Google-Konto lassen sich auch weitere Features umsetzen. Wie ein aktueller Teardown ergeben hat, sind nun Profile auf dem Weg, die sich in folgenden Strings ankündigen:

Profile

Profile sharing

Choose your profile name & picture so people can recognize you

Preferences saved

Failed to save name & picture. Please try again later.

Es zeigt sich, dass die Nutzer schon bald die Möglichkeit haben werden, einen Namen im Profil zu hinterlegen, ein Profilbild festzulegen und das eigene Profil als eine Art Visitenkarte zu teilen. Das bringt eine ganz neue Persönlichkeit hinter die zuvor „anonyme“ Telefonnummer. Es ist davon auszugehen, dass das nur der Beginn der Profile sein wird und man diese in Zukunft mit vielen weiteren Features ausbauen und sich vielleicht auch ein wenig bei WhatsApp und Co inspirieren lassen wird. Statusmeldungen und Stories sind also nicht mehr weit entfernt 🙂

Wann die Profile ausgerollt werden, ist noch nicht bekannt. Vielleicht ist das etwas für das weihnachtliche Android Feature Drop, das wir für Ende dieses Monats erwarten.

