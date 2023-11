Apples iMessage soll endlich RCS unterstützen: Google holt die Brechstange heraus; EU-Kommission soll prüfen

Google beißt sich seit Jahren die Zähne daran aus, Apple von RCS in iMessage zu überzeugen und hat zuletzt kaum etwas unversucht gelassen, dies regelrecht zu erzwingen. Weil das bisher nicht unbedingt von Erfolg gekrönt war, holt man nun die Brechstange heraus und will Apple auf gesetzlicher Ebene dazu bringen, sich für andere Messenger-Plattformen öffnen zu müssen. Gemeinsam mit schwergewichtigen Partnern hat man sich an die EU-Kommission gewandt.



Google dürfte schon seit Jahren hinter den Kulissen versuchen, Apple von RCS in iMessage zu überzeugen und dabei auf Granit gebissen haben. Also hatte man das Ganze im vergangenen Jahr durch eine großangelegte Kampagne in den USA in die Öffentlichkeit getragen. Mit dem Hashtag #getthemessage will man die Nutzerschaft auf seine Seite ziehen und Apple überzeugen – und das war durchaus erfolgreich, wie sich an der gefühlt gedrehten Stimmung zeigt. Zuletzt hatte man sogar Samsung mit ins Boot geholt.

Doch Apple hat auf Durchzug geschaltet und sich bis auf kleine Nebensätze niemals positiv dazu geäußert. Vielleicht auch deswegen holt Google jetzt die Brechstange heraus. Man hat sich gemeinsam mit den größten europäischen Netzbetreibern Vodafone, Deutsche Telekom, Orange und Telefonica an die EU-Kommission gewandt. Es soll erreicht werden, dass Apples iMessage im Rahmen des DMA unter das Gatekeeper-Gesetz fällt und somit eine Interoperabilität bieten muss.

Sollte die EU-Kommission den Argumenten folgen, hätte Apple zumindest im EU-Raum keine andere Wahl, als iMessage zu öffnen oder hierzulande vom Markt zu nehmen. Letztes wird man den eigenen Nutzern wohl kaum zumuten. Es bleibt daher spannend, wie die Geschichte weitergeht. Vor allem, wie Googles Reaktion ausfällt, wenn die EU der Argumentation nicht folgt…

