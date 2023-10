Apple soll endlich RCS in iMessage unterstützen: Auch Samsung macht jetzt Druck auf Apple #getthemessage

Google beißt sich schon seit längerer Zeit daran die Zähne aus, Apple von der Nutzung des RCS-Standards zu überzeugen und hat dafür längst zu außergewöhnlichen Methoden gegriffen – inklusive einer eigenen Werbekampagne. Jetzt konnte man offenbar einen prominenten Partner davon überzeugen, sich dieser Kampagne anzuschließen. Samsung hat nun einen ähnlichen Spot veröffentlicht und das Thema Blue Bubbles vs. Green Bubbles wieder ins Gespräch gebracht.



Apple soll RCS in iMessage integrieren, um einen modernen Kommunikationsstandard zwischen dem unter iOS dominierenden iMessage (vor allem in den USA) und Android zu schaffen, denn bisher werden lediglich SMS und MMS als Fallback verwendet. Ich habe das hier im Blog schon mehrfach beleuchtet und auch die Notwendigkeit in Frage gestellt, aber genauso wie sich Apple vehement weigert, gibt Google die Bemühungen nicht auf. Denn wenn sich RCS durchsetzen soll, ist man auf Apples Unterstützung angewiesen.

Nachdem man mit Webseiten begann, Anzeigen schaltet und selbst eine große Plakatkampagne in den USA startete sowie kürzlich Apples iPhone als hoffnungslos veraltet bezeichnete, hat man jetzt auch Samsung ins Boot geholt. Der weltweit größte Smartphone-Hersteller und mehr oder weniger Hauptkonkurrent von Apple hat nun ebenfalls einen Spot veröffentlicht, der Apple zwar nicht direkt anspricht, aber die längst bekannte Thematik wieder auf den Tisch bringt. Im obigen Video ist dieser Werbspot zu sehen.

Apple wird sich davon nicht beeindrucken lassen und man dürfte auch bei Google längst ur Einsicht gekommen sein, dass man selbst nichts daran ändern kann. Dennoch gibt man nicht auf und will den Druck auf Apple weiter erhöhen. Doch so lange der Druck nicht von den Nutzermassen selbst und deren Geldbörsen kommt, wird sich wohl nichts ändern.