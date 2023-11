GMail: Neue Antworten-Oberfläche wird getestet – noch schneller mit der Android-App antworten (Screenshots)

Das Team von GMail scheint sich vorgenommen haben, die Mailplattform ein wenig zu modernisieren und etwas mehr in Richtung eines Messengers zu entwickeln. Nachdem kürzlich die nicht bei allen Nutzern populären Emoji-Reaktionen eingeführt wurden, zeigt sich jetzt eine neue Oberfläche in der Android-App, die ein dauerhaft sichtbares Antworten-Feld bringt. Wie in einem Messenger.



Das Beantworten von E-Mails ist meist eine etwas größere Sache als das Beantworten einer Messenger-Nachricht. Aus diesem Grund war es bisher auch nicht unbedingt problematisch, dass das Öffnen des entsprechenden Formulars einen Klick oder Tap auf den Antworten-Button erfordert. Doch davon dürfte sich das GMail-Team demnächst verabschieden wollen, denn bei ersten Nutzern zeigt sich jetzt eine Oberfläche in der Android-App, die eine Antworten-Zeile am unteren Rand einführt.

Statt wie bisher auf den Antworten-Button zu tippen (linker Screenshot), genügt jetzt ein Tap in das Eingabefeld und es kann sofort mit der Beantwortung begonnen werden. Standardmäßig wird der Antworten-Modus ausgewählt, doch über ein Dropdown lassen sich auch die beiden bisherigen Optionen des Weiterleitens oder allen Antworten nutzen. Das Eingabefeld kann vergrößert werden, muss es aber nicht. Rechts daneben gibt es noch einen Emoji-Button und damit ist die Leiste komplett.

Diese Änderung lässt GMail doch deutlich mehr wie ein Messenger wirken. Ich denke, dass eine solche Änderung dazu führen könnte, dass Mails noch seltener formatiert oder etwas länger gefasst werden. Stattdessen wird es wohl noch mehr schnelle Antworten geben. Wann das Ganze ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen.

