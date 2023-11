Google Kontakte: Neue Erinnerungen an Geburtstage, Jahrestage und mehr werden ausgerollt (Screenshots)

Die Android-App von Google Kontakte wurde zuletzt um einige eher untypische Dinge wie etwa den lokalen Wetterbericht erweitert und jetzt konzentriert man sich wieder etwas mehr auf die Kernaufgabe der Plattform: Nach dem jüngsten Update ist es möglich, für jedes im Personenprofil gespeicherte Datum eine Erinnerung anzulegen, um bestimmte Daten nicht zu verpassen oder rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht zu werden.



Google Kontakte kann schon seit längerer Zeit an Geburtstage der Personen erinnern, bei denen das Geburtsdatum in den Details hinterlegt ist. Doch ein Geburtstag ist nicht das einzige, an das man erinnert werden möchte. Denn auch Namenstage, Jubiläen, Hochzeitstage oder Ähnliches können interessant sein. Daher führt man jetzt die Möglichkeit ein, für jedes hinterlegte Datum eine Erinnerung anlegen zu können. Dafür gibt es den neuen Bereich „Erinnerungen“.

Für jedes hinterlegte Datum lässt sich festlegen, ob es eine Erinnerung geben soll oder nicht. Außerdem kann eingestellt werden, wann diese Erinnerung erfolgen soll – wobei eine Mehrfachauswahl möglich ist: An diesem Tag, zwei Tage vorher, eine Woche vorher oder zwei Wochen vorher. Wird eine Erinnerung angelegt, taucht das Datum außerdem im Geburtstags-Kalender des Google Kalender auf. Ob das eine gute Sache ist oder diesen Kalender eher etwas mehr unbrauchbar macht, muss jeder selbst bewerten.

Die neue Erinnerungen-Funktion sollte bereits für alle Nutzer zur Verfügung stehen.

[9to5Google]