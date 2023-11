Android 14: Diese Samsung-Smartphones und Tablets werden das Update erhalten (offizieller Zeitplan)

Die finale Version von Android 14 ist nun schon wieder einige Wochen auf dem Markt und bereits recht kurz nach dem Pixel-Rollout wurde man auch bei Samsung aktiv. Jetzt hat das Unternehmen endlich eine Update-Liste für den deutschen Markt veröffentlicht und verraten, welche Smartphones und Tablets das Update erhalten werden. Außerdem gibt man an, bis wann mit den Updates zu rechnen ist.



Samsung gilt in puncto Android-Updates schon seit längerer Zeit als Musterschüler, denn man setzt nicht nur die Sicherheitsupdates schnell um, sondern bringt auch Betriebssystem-Updates deutlich schneller als in den letzten Jahren sowie die Konkurrenz auf die Geräte – und das für einen großen Teil der Geräte. Schon im Oktober wurde Android 14 auf die Galaxy S23-Smartphones ausgerollt und in diesen Tagen wird die nächste Stufe gezündet.

Wir haben euch erst vor wenigen Tagen die offizielle Liste der Samsung-Smartphones für Android 14 gezeigt. Diese stammte zwar aus Rumänien, sollte laut den offiziellen Angaben aber für den gesamten europäischen Raum gelten. Das war aber wohl doch nicht der Fall, denn die Termine wurden nicht eingehalten und die Liste nach kurzer Zeit wieder entfernt. Jetzt legt man erneut nach und hat eine offizielle Update-Liste inklusive Zeitplan für Deutschland veröffentlicht. Ich gehe davon aus, dass das auch für Österreich und Schweiz gilt.

Das freut nicht nur die Samsung-Nutzer, sondern auch Google und dessen Bestrebungen, die Versionsverteilung immer weiter zu optimieren. Erst vor wenigen Tagen hatte sich gezeigt, dass die Android-Fragmentierung besser wird und wenn der ewige Marktführer Samsung das gesamte aktuelle Portfolio innerhalb von drei Monaten aktualisiert, dann hat das einen großen Einfluss. Hier die Liste der Smartphones und Tablets, die versorgt werden sollen.









Smartphones

Tablets

» Android 14: Google bringt neue Feature Drop Beta für die Pixel-Smartphones; Android 14 QPR2 Beta 1.1

Letzte Aktualisierung am 17.11.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

[allaboutsamsung]