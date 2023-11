Black Friday: Schicke Wear OS Watch Faces jetzt bis zu 60 Prozent reduziert – beliebte Ziffernblätter in Aktion

Rund um den Black Friday gibt es nicht nur bei vielen Onlinehändlern Rabatte, sondern auch an anderen Stellen finden sich interessante Aktionen. Wer sich selbst und seiner Smartwatch in diesen Tagen etwas Gutes tun möchte, sollte einmal im Google Play Store vorbeischauen: Denn dort gibt es jetzt bis zu 60 Prozent Rabatt auf WatchFace-Designs Ziffernblätter. Die wirklich hochwertigen Watch Faces solltet ihr euch nicht entgehen lassen.



In der losen Serie der ‚Hingucker am Handgelenk‘ stellen wir euch hier im Blog immer wieder besondere Wear OS-Ziffernblätter hervor, die sich durch schickes Design, durchdachte Funktionen oder sonstige Besonderheiten von der Masse abheben. Die Ziffernblätter von WatchFace-Designs waren schon mehrfach in dieser Serie zu Gast und sind immer wieder sehr gut angekommen. Zum Black Friday könnt ihr euch diese mit bis zu 60 Prozent Rabatt sichern. Das gesamte Portfolio an Ziffernblätter ist nur wenige Tage auf 39 Cent rabattiert oder kostenlos zu haben.

Schaut mal bei WatchFace-Designs im Play Store vorbei, ob eines oder mehrere der Ziffernblätter euren Geschmack trifft. Hier noch ein schneller Überblick über alle Ziffernblätter dieses Entwicklers, die wir euch zum größten Teil bereits einzeln vorgestellt haben.

Pilot

Ein Ziffernblatt im Hybrid-Design, das die digitale und analoge Darstellung der Uhrzeit kombiniert. Die digitale Uhr ist mittig positioniert und im äußeren Kreis bewegt sich das Ende eines ansonsten nicht sichtbaren Zeigers. Ein gelungener Mix aus beiden Systemen, der zusätzlich mit Komplikationen aufgewertet werden kann.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces









Vanishing Hour

Wenn man so will, ein tiefgründiges Watch Face. Es setzt auf eine analoge Darstellung der Minute und eine digitale Darstellung der Stunde. Die jeweils aktuelle Stunde verblasst durch die Bewegung des Minutenzeigers, was wiederum den Namen des Ziffernblatts erklärt. Mit dem jüngsten Update kamen visuelle Anpassungen sowie die Unterstützung für eine Komplikation dazu.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Concentric

Concentric ist von der Pixel Watch inspiriert und verwendet gleich zwei drehende Ziffernblätter, die die Sekunde und Minute zeigen sowie eine große digitale Darstellung der Sekunde. Das sieht schick aus und wer auf die Pixel Watch-Designs steht, der ist mit diesem Watch Face genau richtig.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Abstract

Ein simples analoges Watch Face, das auf eine auffällige Zeigerdarstellung setzt und sich hauptsächlich durch die Anpassungsmöglichkeiten sowie die gleich drei unterstützten Komplikationen und die zusätzliche Digitaldarstellung der Uhrzeit abhebt. Ein schickes und gleichzeitig durchdachtes Design.

Rotate

Rotate setzt auf einen ähnlichen Ansatz wie Concentric mit drehenden Ziffernblättern und einer analogen Darstellung im Zentrum. Am oberen Rand könnt ihr die aktuelle Stunde und Minute ablesen, während die Sekunden nicht gezeigt werden. Mittig gibt es eine Datumsangabe.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Monospace

Monospace setzt auf ein etwas auffälligeres Design in Form einer digitalen Darstellung. Die aktuelle Uhrzeit wird noch einmal reflektiert und weckt daher ein wenig die Erinnerung an eine Klappuhr, auch wenn das nicht beabsichtigt ist. Sieht schick aus und ist auf jeden Fall ein Hingucker.









Angular

Angular setzt auf ein cleveres Konzept mit einem beweglichen Ziffernblatt, das nicht nur rotiert, sondern über eine verschobene Achse ein wenig um das Display wandert. Am besten schaut ihr euch das in Aktion an, wie sich das Ziffernblatt durch den um den Rand wandernden Zeiger verschiebt.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Typograph

Typograph könnte Nutzern der Pixel Watch 2 bekannt vorkommen, was aber tatsächlich Zufall ist. Denn das Ziffernblatt von WatchFace-Designs ist älter und somit lief die Inspiration, wenn überhaupt, eher in die andere Richtung. Es setzt auf ein eher klassisches Design mit vier großen Zahlen und schicken Zeigern, die um das Ziffernblatt wandern.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Chronos

Chronos ist ein sehr kreatives und gleichzeitig schickes Watch Face, das auf ein ganz eigenes Konzept setzt. Wir sehen jeweils den Ausschnitt eines analogen Ziffernblatts, in dem sich der Zeiger gerade befindet. Man könnte es fast als Lupen-Ziffernblatt bezeichnen. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine Komplikation einzufügen.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

Shapes

Shapes ist ein analoges Watch Face, das unterschiedliche Zeigertypen nutzt, um diese voneinander abzuheben. Aber nicht nur die Zeiger haben verschiedene Designs, sondern auch die Ziffern am Ziffernblatt. Aus einfachen Linien und Dreiecken werden die Stunden als römische Zahlen dargestellt.

Minimal

Bei Minimal ist der Name Programm. Das Watch Face reduziert sich auf die Darstellung der aktuellen Stunde als digitale Zahl und sowohl die Minute als auch die Sekunde werden durch eine Form gezeigt, die ein unsichtbares Ziffernblatt umrundet.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces









Classic

Classic ist ein sehr einfaches Watch Face für alle Nutzer, die es nicht unbedingt außergewöhnlich mögen, sondern eine ganz simple Analog-Uhr mit eher klassisch geformten Zeigern bevorzugen. Je nach Smartwatch könnte man den Eindruck gewinnen, dass es sich um eine mechanische Uhr und nicht um eine Smartwatch handelt.

Orbit

Orbit gehört zu den kreativen Watch Faces der Schmiede, bei denen man von den klassischen Darstellungen abweicht und ein eigenes Konzept etabliert. Das Watch Face bezieht praktisch aus zwei Ziffernblättern, deren Achse am Rand des Displays liegt und somit stets nur ein halbes Ziffernblatt sichtbar ist. Beide drehen sich und in der Mitte treffen Minute und Stunde zusammen, die zur besseren Lesbarkeit hervorgehoben werden. Dieses Design kombiniert das Außergewöhnlich mit dem dennoch leicht Lesbaren.

» Ausführliche Vorstellung des Watch Faces

