Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – kostenloses Watch Face bringt Moto 360-inspiriertes Kreis-Design

Nutzer von Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS haben umfangreiche Möglichkeiten zur Anpassung der Oberfläche, wobei die Ziffernblätter eine wichtige Rolle zur Personalisierung spielen. Heute zeigen wir euch ein brandneues Watch Face, das auf eine einfache, aber gleichzeitig sehr schicke Darstellung der Uhrzeit setzt. Ein echter Hingucker am Handgelenk, der vom offiziellen Moto 360-Ziffernblatt inspiriert ist.



Im Google Play Store finden sich unzählige Wear OS Watch Faces unterschiedlichster Qualität, die sich meist nur in Kleinigkeiten voneinander abheben und kaum personalisierbar sind. In unserer losen Serie der Hingucker am Handgelenk stellen wir daher immer wieder Ziffernblätter vor, die Besonderheiten bieten oder sich in puncto Design, Konzept oder Funktionsumfang von der Masse abheben. Im heute vorgestellten Beispiel kommt dazu, dass das Konzept von einem erfolgreichen Motorola-Ziffernblatt inspiriert ist.

Das Wear OS Watch Face Rotate setzt auf ein simples, aber genauso effektives Konzept zur Darstellung der Uhrzeit, das noch dazu schick designt ist: Auf dem Display zeigen sich zwei Kreise, wobei der äußere die aktuelle Stunde und der innere die aktuelle Minute in Fünferschritten angibt. Ihr müsst nicht den Kopf verdrehen, denn die Uhrzeit ist stets am oberen Rand zu finden und wird durch einen farbigen Hintergrund hervorgehoben.

Um das Ablesen zu vereinfachen, drehen sich die Zahlen auf dem Kreis nicht mit, sondern verharren wie bei einer mechanischen Uhr in statischer Position. Der freibleibende Punkt in der Mitte kann mit einer Komplikation nach Wahl gefüllt werden, wobei ihr vom Datum über den Schrittzähler bis hin zum Wetter oder Akkustand eine große Auswahl habt. Bei Nutzung auf dem Always on-Display bleibt der Mittelpunkt leer.









Wer möchte, kann das Ziffernblatt noch weiter an die eigenen Wünsche anpassen: In den Einstellungen zum Watch Face könnt ihr aus 20 verschiedenen Farbkombinationen wählen, sodass es auch farblich euren eigenen Geschmack trifft. Außerdem habt ihr die Wahl zwischen dem 12-Stunden- und 24-Stunden-Format. Entscheidet ihr euch für die 24 Stunden-Variante, wird der äußere Ring zur Mitte des Tages „getauscht“ und gegen die Zahlen 12 bis 23 ausgetauscht – das typische Konzept für eine solche Darstellung, wenn zu wenig Platz vorhanden ist.

Das Watch Face ist noch sehr neu und steht im Google Play Store vollkommen kostenlos und werbefrei zum Download bereit. Schaut es euch einfach einmal an. Bei Gefallen werft doch auch einen Blick auf die weiteren Ziffernblätter von WatchFace Designs, von denen wir euch bereits einige hier im Blog vorgestellt werden.