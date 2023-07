Neue Pixel-Produkte kommen: Auf diese Google-Geräte warten wir noch, das kommt nicht + Überraschungen

Das erste Halbjahr hat uns bereits einen Schwung neuer Google-Hardware gebracht und auch für das zweite Halbjahr, das nach der Sommerpause interessant wird, erwarten wir eine Reihe neuer Pixel-Geräte. Google lässt das Portfolio an Pixel-Produkten immer weiter wachsen und basierend auf den jüngsten Leaks wollen wir heute einen Ausblick auf das wagen, was uns im Herbst erwartet. Neben den beiden großen Releases könnte es auch kleinere Überraschungen geben.



Aus Sicht der Pixel-Fans war das erste Halbjahr bereits recht ergiebig, denn statt nur ein Budget-Smartphone auf den Markt zu bringen, hat Google gleich drei neue Produkte eingeführt: Neben dem Pixel 7a, das schon heute als eines der besten Google-Smartphones überhaupt gilt, ist man mit dem Pixel Tablet und dem Pixel Fold in gleich zwei Märkte neu eingestiegen bzw. nach längerer Abstinenz wieder aktiv geworden.

Damit hat man bereits stark vorgelegt, doch bisher war der Herbst DIE Pixel-Zeit und somit dürfen wir auch in diesem Jahr auf etwas mehr als nur ein neues Smartphone hoffen. Die Pixel 8-Smartphones sind ohne Frage gesetzt und auch die Pixel Watch 2 gilt mittlerweile als so, dass sich bereits Vorfreude einstellen kann. Aber was kommt noch? Basierend auf den Leaks der letzten Monate können wir uns auf mindestens ein neues Gerät sowie eine Reihe von Zubehör-Produkten freuen.

Beim neuen Gerät handelt es sich um den Bluetooth-Tracker, um den es verdächtig ruhig geworden ist und in puncto Zubehör könnten sich alle Nutzer der neuen Pixel-Geräte freuen: Wir erwarten einen Eingabestift, eine Tastatur und für Pixel Watch-Nutzer neue Armbänder. Hier findet ihr alles in einer schnellen Übersicht, natürlich wie immer ohne Gewähr.









Pixel 8 & Pixel 8 Pro

Es gibt keinen ernsthaften Zweifel daran, dass Google Anfang Oktober die Pixel 8-Smartphones vorstellen und wenige Wochen später auf den Markt bringen wird. Die Anzahl an Leaks und halboffiziellen Informationen rund um die beiden Smartphones ist schon wieder beträchtlich und erst vor wenigen Tagen haben wir euch alle Details zusammengestellt.

Pixel Watch 2

Nachdem es bis Frühjahr so aussah, als wenn die zweite Pixel Watch-Generation bis zum nächsten Jahr auf sich warten lässt, hat sich diese Ansicht mittlerweile gedreht. Die Pixel Watch 2 wird ziemlich sicher erneut parallel zu den Pixel-Flaggschiffen vorgestellt und zu einer ähnlichen Zeit auf den Markt gebracht. Weil sich die zweite Generation wohl nicht sonderlich von der ersten unterscheiden wird, ist auch die Informationslage bis jetzt recht dünn.

Bluetooth-Tracker

Google hatte bereits im Mai den Start des globalen Gerätenetzwerks angekündigt, das schon in den Monaten zuvor immer wieder in einzelnen Fragmenten geleakt wurde. Seitdem hatten wir länger nichts mehr davon gehört und auch die dazu passende Google-Hardware wurde bisher weder gesichtet noch erwähnt. Die letzten Leaks liegen schon etwas länger zurück und somit ist es unsicher, ob der Pixel Tracker – oder wie immer das Produkt heißen mag – tatsächlich in diesem Jahr kommen wird. Gerade erst wurde übrigens die Verschiebung des Gerätenetzwerks auf unbestimmte Zeit verkündet.

Eingabestift und Tastatur

Schon seit langer Zeit gibt es Infos zu einem Google-Stylus, sodass wir bis kurz vor dem Release vermuteten, dass das Pixel Fold oder das Pixel Tablet mit einem solchen ausgeliefert wird. Daraus wurde leider nichts, doch aktuelle Entwicklungen lassen vermuten, dass man einen solchen Stift als Zubehör nachreichen könnte. Das Pixel Tablet verfügt über einen Stifthalter und auch mit Android 14 gibt es neue Entwicklungen zu Eingabestiften. Eine Tastatur für das Pixel Tablet soll sich ebenfalls bereits auf der Zielgeraden befinden.

Neue Pixel Watch-Bänder

Passend zur zweiten Pixel Watch-Generation, und hoffentlich kompatibel zur ersten, dürfte Google mindestens zwei neue Armbänder auf den Markt bringen. Kürzlich wurde ein Active Band in Coral geleakt, kurz darauf hat Google ein Sportarmband in Coral geleakt und nach wie vor warten wir auf das Metall-Mesh-Band in diversen Farben. Alle drei könnten parallel zur zweiten Generation angekündigt und auf den Markt gebracht werden.

Weiteres

Weitere Google-Hardware unter dem Dach von Nest oder Fitbit wären möglich, sind aber nur selten bei Leakern zu finden. Mit einem neuen Chromecast oder neuen Pixel Buds ist in diesem Jahr eher nicht zu rechnen. Ausgeschlossen ist das aber nicht.

Das kommt leider nicht

Was wir mittlerweile wissen, ist, dass es in diesem Jahr kein Pixel Glass geben wird, denn Google soll die Entwicklung der Augmented Reality-Brille eingefroren haben und wohl erst mit deutlicher Verzögerung und in überarbeiteter Form auf den Markt bringen.