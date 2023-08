Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – neues Watch Face bringt schickes Analog-Design; wie Pixel Watch 2

Mit Googles Betriebssystem Wear OS erhalten Nutzer viele Möglichkeiten, die Smartwatch-Oberfläche anzupassen und mit zusätzlichen Ziffernblättern bei Bedarf vollständig auszutauschen. Heute stellen wir euch ein noch recht junges Watch Face vor, das mit seiner simplen und dennoch auffälligen Darstellung ein echter Hingucker am Handgelenk ist. Man könnte meinen, dass sich selbst Google von diesem Ziffernblatt inspirieren ließ.



Im Google Play Store finden sich unzählige Watch Faces, bei denen sich die Entwickler nicht wirklich Mühe geben, etwas Neues auf die Smartwatches zu bringen. Daher zeigen wir euch hier im Blog in unregelmäßigen Abständen die Hingucker am Handgelenk, die sich von der Masse abheben, sei es durch Design, Funktion oder das Gesamtkonzept. Heute blicken wir auf ein noch recht junges Watch Face, das auf den ersten Blick recht simpel wirkt, aber dennoch durchdacht ist und schon bald in ähnlicher Form an vielen Handgelenken zu finden sein könnte – dazu später mehr.

Das Watch Face Typograph setzt auf eine Analogdarstellung der Uhrzeit, ganz klassisch mit drei Zeigern für die Stunde, Minute und Sekunde sowie einem (optionalen) Minuten- und Sekundenring und vier großen Zahlen für die Stunde. Ihr könnt aus unterschiedlichen Schriftarten wählen, wobei diese stets sehr groß dargestellt werden und fast schon aufgeblasen wirken – im positiven Sinne. Aber auch der Außenring sowie die Zeiger können in den Einstellungen angepasst werden.

Wem das noch immer nicht reicht, der kann neben den acht Schriftarten, sechs Index-Stilen und drei Zeiger-Designs auch noch aus 20 Farbkombinationen wählen, sodass ihr auch diese simple Oberfläche recht umfangreich anpassen könnt. Aber ihr müsst es nicht bei der Standarddarstellung mit den vier Zahlen belassen, sondern könnt auf Wunsch bis zu drei Komplikationen vom Schrittzähler über das Datum bis zum Herzschlag oder dem Akkustand hinzufügen.









Weil die Zahlen keinen Platz für zusätzliche Inhalte lassen, werden diese bei Nutzung der Komplikationen einfach ausgeblendet. Meiner Meinung nach ist das ein echter Clou an diesem Ziffernblatt, denn somit könnt ihr selbst durch die Anzahl der Zusatzinfos entscheiden, wie viele der vier Zahlen bestehen bleiben. Wählt ihr eines, verschwindet die sechs. Wählt ihr zwei, verschwinden 9 und 3. Und wenn ihr drei Komplikationen nutzen möchtet, bleibt nur die 12 bestehen. Keine große Innovation, aber mich persönlich konnte das begeistern.

Das Watch Face ist bereits im Mai dieses Jahres erschienen und könnte sich stilistisch schon bald verbreiten. Denn in den kürzlich geleakten Pixel Watch 2-Ziffernblätter findet sich die Variante „Bold Analog“, die Typograph schon recht nahekommt – inklusive der Komplikationendarstellung statt der jeweiligen Zahl. Wer Googles Variante kaum noch erwarten kann, greift daher einfach zum heute vorgestellten Watch Face 🙂

Auch dieses Ziffernblatt stammt aus der Schmiede von WatchFace-Designs, von denen wir euch bereits einige Exemplare vorgestellt haben. Diese zeichnen sich dadurch aus, ein elegantes Design mit auffälligen Darstellungen und einer gewissen Qualität zu kombinieren.