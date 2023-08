Google One & Websuche: Neue Scanner durchsuchen das Web nach euren persönlichen Daten – alle Infos

Es gehört seit jeher zu Googles Mission, alle Informationen im Web zu indexieren und über die Websuche für alle Nutzer sehr einfach zugänglich zu machen. Doch manchmal finden sich Inhalte in Form von persönlichen Informationen im Web, die man vielleicht nicht unbedingt dort haben möchte – oftmals ohne das Wissen der betroffenen Person. Google scheint sich das als aktuellen Schwerpunkt zu setzen und will deren Verbreitung eindämmen.



Sicherlich haben die meisten Nutzer schon einmal ihren eigenen Namen gegoogelt oder tut dies sogar regelmäßig, um die über die eigene Person (oder einen Namensvetter) kursierenden Informationen zu überprüfen. Ich persönlich tu dies schon ewig und habe mir vor vielen Jahren ein Google Alert für den eigenen Namen eingerichtet. Jetzt will Google diesen Prozess automatisieren, auch schwer zugängliche Quellen abgrasen und deren Entfernung erleichtern.

Suchergebnisse über dich in der Google Websuche

In der Google Websuche gibt es jetzt das neue Tool Suchergebnisse über dich, das in der internationalen Variante kürzlich eine ganze Reihe neuer Funktionen erhalten hat – in der deutschen leider noch nicht. Die neuen Tools ermöglichen es, dass die Algorithmen ständig nach euren persönlichen Daten suchen, euch darüber informieren, wenn solche in den Suchergebnissen auftauchen und das einfache Entfernen ermöglichen. Jeder Antrag wird weiterhin geprüft, aber der Prozess zur Einreichung wird dadurch erleichtert.

Natürlich sind die Informationen weiterhin im Web zu finden, denn Google kann sie nicht von fremden Webseiten entfernen, aber durch das Entfernen aus der Websuche senkt ihr die Wahrscheinlichkeit, dass sie jemand findet, ganz enorm. Mit 90 Prozent und mehr Marktanteil ist Google so dominierend, dass das Entfernen aus der Websuche dem Entfernen aus dem Web nahekommt.

Google One Dark Web Scanner

Mit dem neuen Google One Dark Web Scanner geht man einen großen Schritt weiter und ermöglicht den Nutzern das Durchsuchen von Quellen, an die man normalerweise nur schwer bis gar nicht herankommt. Denn während jeder Nutzer selbst nach sich googeln kann, sieht es im „Dark Web“ anders aus. Unter dieser Kategorie durchsucht Google die großen geleakten Datensätze nach euren persönlichen Informationen und benachrichtigt euch bei jedem Fund.

In meiner ausführlichen Beschreibung habe ich bereits betont, dass die Wahrscheinlichkeit für einen Fund recht hoch ist und euch nicht unbedingt beunruhigen sollte. Vor allem dann, wenn sich eure Daten schon lange nicht mehr geändert haben, so wie bei mir seit fast 20 Jahren die E-Mail-Adresse. Selbst bei zurückhaltender Nutzung ist es nicht auszuschließen, dass ihr euch irgendwann mal irgendwo angemeldet habt, wo die Daten geleakt wurden.

Auch an dieser Stelle kann Google One nicht aktiv werden und die Daten entfernen, sondern euch nur darüber informieren und hilfreiche Tipps geben. Dennoch ein starkes Tool, das vielleicht Aufschluss darüber geben kann, woher die über euch kursierenden Daten stammen.

