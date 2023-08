Google Websuche: Neue Tools suchen und entfernen persönliche Daten und Bilder aus den Suchergebnissen

Sicherlich haben die meisten Menschen schon einmal ihren eigenen Namen in der Google Websuche eingegeben und danach gesucht, welche Informationen im Internet kursieren. Mit einer neuen Infoseite inklusive Privatsphäre-Tool will Google dies für die Nutzer übernehmen und gleichzeitig Werkzeuge zum Entfernen von Inhalten anbieten. Sowohl Informationen als auch explizite Bilder von euch selbst sollen sich leichter und vor allem schneller entfernen lassen.



Persönliche Infos aus den Suchergebnissen entfernen

Die Google Websuche kann sehr informativ und oftmals hilfreich sein. Doch wenn es um Informationen über die eigene Person geht, sind viele Menschen aus nachvollziehbaren Gründen nicht mehr ganz so begeistert und möchten diese am liebsten entfernen. Wer Informationen über sich selbst aus den Suchergebnissen entfernen lassen möchte, kann das schon seit vielen Jahren beantragen. Mit dem im vergangenen Jahr gestarteten und in diesen Tagen deutlich ausgebauten Tool Suchergebnisse über dich (Link funktioniert derzeit nicht) soll das deutlich schneller gehen.

Wenn ihr dieses Werkzeug aktiviert, werdet ihr darüber benachrichtigt, sobald persönliche Informationen wie euer Name, die E-Mail-Adresse oder die Telefonnummer im Google-Index auftauchen. Ihr werdet informiert und wenn ihr darüber nicht ganz glücklich seid, könnt ihr direkt aus dem Tool heraus die Entfernung beantragen. Das heißt nicht, dass es mit Sicherheit entfernt wird, aber es geht schneller und durch die Nutzung des Tools kann die aufwendige Autorisierung entfallen.

Das Tool lässt sich direkt aus der Google-App heraus erreichen. Tippt dazu auf euer Profilbild oben rechts und anschließend auf „Suchergebnisse über dich“. Obwohl man das Ganze groß und breit im deutschen Google-Blog in deutscher Sprache und auch per Pressemitteilung ankündigt, steht das Tool derzeit nur für US-Nutzer in englischer Sprache bereit.









Eigene explizite Bilder entfernen

Kursieren unerwünschte Informationen über euch selbst im Web, ist das sehr unschön und kann durch das neue Tool schon bald einfacher entfernt werden. Finden sich hingegen explizite Fotos von euch im Web, ist das mehr als unschön und eine kleine persönliche Katastrophe. Aus diesem Grund macht Google es jetzt noch einfacher, eigene explizite Bilder zu entfernen. Dafür müssen weiterhin Formulare ausgefüllt und ein Überprüfungsprozess durchlaufen werden.

Jetzt bauen wir auf diesem Schutz auf und ermöglichen es Nutzer:innen, ihre persönlichen, expliziten Bilder aus der Google Suche zu entfernen, wenn sie nicht mehr möchten, dass sie dort sichtbar sind. Wenn ihr z. B. explizite Inhalte erstellt, diese auf eine Webseite hochgeladen und dann gelöscht habt, könnt ihr deren Entfernung aus der Google Suche beantragen, wenn sie an anderer Stelle rechtswidrig veröffentlicht werden.

Logisch, aber man muss immer wieder darauf hinweisen: Google kann die Inhalte oder Bilder natürlich nur aus den Suchergebnissen, aber nicht aus dem Web oder aus anderen Suchmaschinen entfernen. Doch bei Googles Marktanteilen ist das manchmal nahezu gleichbedeutend.

