Google Chrome: Viele Neuerungen für alle Plattformen – Downloads, Berechtigungen, Websuche und ChromeOS

Etwa einmal pro Monat erscheint Google Chrome in einer neuen Version für alle unterstützten Plattformen, doch die Ankündigungen und der Rollout neuer Funktionen erfolgt oftmals dazwischen. In den letzten Tagen gab es einen ganzen Schwung neu angekündigter Features für den Desktop, für die Android-Version und auch für das Betriebssystem ChromeOS. Hier findet ihr den schnellen Überblick.



Mit steigender Schlagzahl der Releases, nämlich seit dem vergangenen Jahr alle vier Wochen statt alle sechs Wochen, ist zwar die Versionszahl des Browsers noch schneller geklettert, aber gefühlt auch der Umfang der neuen Funktionen zurückgegangen. Zumindest in den letzten Tagen war davon nicht viel zu spüren, denn das Chrome-Team hat mitten in der Sommerpause viele neue Features für alle Plattformen angekündigt, die in diesen Tagen ausgerollt werden.

Neuer Downloadbereich

Die Downloadleiste am unteren Rand des Browsers ist schon sehr bald Geschichte, denn nach einem sehr langen Testlauf wird diese durch einen neuen Button neben der Adressleiste sowie ein einblendbares Overlay ersetzt. Statt wie bisher einen unnötig großen Teil des Displays am unteren Rand einzunehmen, reduziert es sich auf wenige Pixel. Das Overlay liefert gleichzeitig noch mehr Informationen zum aktuellen Download und zu abgeschlossenen Downloads.

» Alle Details und Screenshots zum neuen Downloadbereich









Einmal-Berechtigungen

Das vielleicht stärkste Update spendiert man der Desktopversion des Browsers, will es aber auch bald zu Android bringen – denn von dort ist es inspiriert. Fordert eine Webseite eine Berechtigung an, konnte man den Zugriff auf den Standort, das Mikrofon oder auch die Kamera bisher nur gestatten oder ablehnen. Nach dem Update wird es einen dritten Button geben, mit dem sich die Berechtigung einmalig erteilen lässt, sodass ein eventueller Zugriff beim nächsten Besuch erneut erlaubt werden muss.

Das könnte dazu beitragen, dass viel mehr Menschen Berechtigungen vergeben, die temporär benötigt werden, aber mangels Vertrauen in die unbekannte Webseite nicht dauerhaft erteilt werden sollen.

» Alle Details zu den Einmal-Berechtigungen

Neue Suchvorschläge in Android

Die Android-Version des Chrome-Browsers will ganz offensichtlich die Websuche stärken, denn es werden an vielen Stellen neue Suchvorschläge integriert. Die Liste der Vorschläge wird von 6 auf 10 verlängert, bei leerere Suchleiste werden die aktuellen Trends gezeigt und auch das Info-Overlay für markierte Textstellen erhält Suchvorschläge. Interessant sind auch die adaptiven Suchvorschläge basierend auf dem Inhalt der aktuell geöffneten Webseite.

» Hier findet ihr die neuen Suchvorschläge in Android









Trennung von ChromeOS

Das größte Projekt im Chrome-Ökosystem wurde bisher noch nicht offiziell angekündigt, steht aber in den Startlöchern: Mit dem Projekt Lacros will man unter ChromeOS das Betriebssystem vom Browser trennen und beide separat aktualisierbar machen. Statt also wie bisher die beiden Produkte als Gesamtpaket zu betrachten, wird der Browser zu einer App, die innerhalb von ChromeOS läuft. Wenn man die Wurzeln von ChromeOS bedenkt, ist das ein Mammutprojekt, an dem man jetzt schon drei Jahre arbeitet.

Das Ziel dieses Projekts ist es, dass der Browser länger und einfacher mit Updates versorgt werden kann, als das gesamte Betriebssystem. Ob noch mehr dahintersteckt, lässt sich bisher nicht sagen. Für ChromeOS ist es sicherlich eine gute Sache, wenn dadurch beide Komponenten des Gesamtpakets abgespeckt werden.

» Google ChromeOS: Revolution für das Betriebssystem – Google wird den Browser vom Betriebssystem trennen

Letzte Aktualisierung am 11.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!