Google Fotos Aktion: Kostenloser Versand für Abzüge, Leinwände und Fotobücher – so könnt ihr es erstellen

Nutzer der Fotoplattform Google Fotos haben schon seit langer Zeit die Möglichkeit, aus den in der Cloud gespeicherten Bildern ein Fotobuch zu erstellen, Abzüge zu bestellen oder Leinwände zu basteln. Ein Assistent kann bei der Auswahl helfen und jetzt gibt es wieder eine beliebte Aktion: Nur für wenige Tage erhaltet ihr kostenlosen Versand auf Fotobücher, Leinwände und Abzüge.



Fotobücher erfreuen sich seit Jahren großer Beliebtheit und sind eine nette Erinnerung an besondere Ereignisse, als Rückblick für ein ganzes Jahr, den vergangenen Frühling oder mehr geeignet und immer wieder ein schönes Geschenk. Google Fotos macht die Erstellung eines solchen Fotobuchs sehr leicht und bietet den Vorteil, dass keine Fotos hochgeladen werden müssen, denn es sind ja ohnehin schon alle Bilder auf der Plattform gespeichert. Man kann also sofort loslegen.

15 Prozent Rabatt auf Fotobücher und Leinwände

Wer bereits den Urlaub hinter sich hat und bereits in der Phase ist, die Fotos zu sortieren, auszudrucken und vielleicht Leinwände oder Fotobücher zu erstellen, könnte das in diesen Tagen über Google Fotos tun. Denn in den nächsten zehn Tagen erhaltet ihr kostenlosen Versand auf die Fotobücher, auf Leinwände und auch auf Abzüge.

Die Bedingungen

Dieses Angebot gilt nur bis 14. August 2023 um 23:59 GMT+1. Das Angebot gilt für den kostenlosen Economy-Versand aller über Google Fotos bestellten Fotobücher, Fotoabzüge ab 12 € (inkl. MwSt.) sowie ausgewählter Leinwanddrucke, die in den folgenden Ländern der Europäischen Union (EU) aufgegeben werden: Deutschland, Österreich […]. Dieses Angebot gilt für Leinwanddrucke folgender Größen: 20 × 20 cm, 20 × 30 cm, 30 × 40 cm, 30 × 45 cm und 50 × 75 cm. Für Leinwanddrucke gilt das Angebot für den kostenlosen Economy-Versand nur, wenn der Economy-Versand für die gewünschte Größe und das angegebene Zielland verfügbar ist. Angebotsgültigkeit bitte an der Kasse prüfen. Bestellungen können in der EU und im Vereinigten Königreich ausgeliefert werden. Das Angebot gilt nicht für schnellere Versandoptionen und ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar.









So erstellt ihr ein Fotobuch

Wir haben euch bereits sehr ausführlich gezeigt und erklärt, wie leicht ein Fotobuch mit Google Fotos erstellt werden kann. Dazu sind nur wenige Schritte notwendig, denn der Assistent füllt das Buch im ersten Schritt von ganz alleine, sodass ihr im besten Falle nur wenige Dinge anpassen müsst. Schaut einfach mal bei den Google Fotos Fotobüchern vorbei und lasst euch inspirieren. Unsere ausführliche Anleitung zum Erstellen und Anpassen eines Fotobuchs inklusive vieler Screenshots und Beispielbilder findet ihr in diesem Artikel.

Ein Fotobuch muss übrigens nicht sofort bestellt werden, sondern kann auch für mehrere Wochen bei Google Fotos gespeichert und später bestellt werden. Ein dauerhaftes Ablegen oder der Export eines Fotobuchs ist leider nicht möglich.

