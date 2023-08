Android 14: Google bringt interaktive Hintergrundbilder mit Cinematic-Effekt auf die Pixel-Smartphones (Video)

Google könnte schon in wenigen Tagen die finale Version von Android 14 veröffentlichen und hoffentlich zeitnah auf die Pixel-Smartphones ausrollen. Wie jetzt entdeckt wurde, wird das neue Betriebssystem auch die neuen Cinematic Wallpaper im Gepäck haben, die bereits vor gut zwei Monaten für Android 13 ausgerollt wurden. Dabei handelt es sich um Hintergrundbilder mit automatisch berechnetem 3D-Kinoeffekt.



Mit dem letzten Pixel Feature Drop im Juni wurden die Cinematic Wallpaper für Android 13 auf den Pixel-Smartphones eingeführt, die sich bei so manchem Nutzer sicherlich schon großer Beliebtheit erfreuen. Mit dem vermeintlich neueren Betriebssystem Android 14 in der Beta waren die Wallpaper bisher allerdings nicht nutzbar, da die dafür notwendigen Funktionen nicht implementiert waren. Das hat sich jetzt geändert, sodass Android 14 für diese Hintergrundbilder bereit ist und es somit wenig überraschend vom Start weg unterstützen wird.

Für diese Cinematic Wallpaper wählt ihr einfach ein normales Foto aus, das von der Künstlichen Intelligenz auf dem Pixel-Smartphone analysiert und dabei in mehrere Ebenen aufgeteilt wird. Das Foto wird dadurch zum Live Wallpaper, der etwa Bewegung in die Darstellung bringt, so wie das in obiger Vorschau zu sehen ist. Wie das genau funktioniert, haben wir euch kürzlich in einem Artikel über die Cinematic-Effekte in Google Fotos erklärt, die auf dem gleichen Konzept beruhen. Ihr könnt es in diesem Artikel nachlesen.

Gut möglich, dass Android 14 schon in der nächsten Woche erscheint. Und damit ist auch eine der letzten Weichen gestellt

[Google N_ws @ Telegram]