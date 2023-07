Google Websuche: Suchergebnisse lassen sich swipen – erste Nutzer können Ergebnisse teilen oder speichern

Rund um die Google Websuche wird sich in nächster Zeit einiges tun, denn die zunehmende Integration des KI-ChatBot wird so manche Veränderung mit sich bringen, die von US-Nutzern unter dem Dach der „Search Generative Experience“ ausprobiert werden können. In deren Rahmen zeigt sich jetzt eine interessante Neuerung, mit der sich Suchergebnisse für weitere Funktionen zur Seite swipen lassen.



Die Google Websuche bringt auch nach zweieinhalb Jahrzehnten immer wieder Neuerungen an der Oberfläche hervor, wobei sich in der jüngsten Runde die Nutzer freuen dürfen, die die experimentellen KI-Funktionen aktivieren konnten. Zwar hat das Update nichts mit Künstlicher Intelligenz zu tun, aber dennoch ist es eine Voraussetzung. Sind die Features aktiviert und die Nutzer Teil des Testlaufs, lassen sich Suchergebnisse swipen und Zusatzoptionen zeigen.

Ein Swipe nach rechts fährt die Suchergebnisse etwas zur Seite und bringt die beiden Buttons zum Teilen oder Speichern des Ergebnisses hervor. In beiden Fällen ist sowohl der Titel als auch die URL, aber nicht die Beschreibung enthalten. Das Swipen ist zwar nicht unbedingt offensichtlich, aber dennoch könnte man damit die Sichtbarkeit der beiden Features steigern, die vielen Nutzern gar nicht bekannt sein dürften. Bisher sind diese nämlich im Kontextmenü der Ergebnisse zu finden. Das Ganze scheint nur mit Einzelergebnisse ohne zusätzliche Verlinkungen nutzbar zu sein.

Bei Nutzern der Desktopversion sind diese neuen Optionen anders umgesetzt, denn dort werden die beiden Buttons als Overlay eingeblendet, wenn sich der Cursor über dem Suchergebnis befindet.

[9to5Google]