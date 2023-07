Android Auto: Googles Plattform überall kabellos nutzen – Motorola MA1-Dongle + Ottocast als Amazon-Aktion

Googles Infotainment-Plattform Android Auto ist auf eine ständige Verbindung zwischen Smartphone und Display angewiesen, das galt damals wie heute und wird sich aus technischen Gründen auch nicht ändern. Mit praktischen Dongles wie dem Motorola MA1 lässt sich diese Verbindung in allen Umgebungen kabellos herstellen. Zum Amazon Prime Day ist der Dongle wieder in Deutschland erhältlich und die ähnliche Lösung Ottocast stark reduziert zu haben.



Die Nutzung von Android basierte einige Jahre lang auf einer kabelgebundenen Verbindung zwischen Smartphone und Infotainment-Display, die zwar sehr einfach hergestellt werden kann, aber dennoch sowohl zu Beginn als auch während der Fahrt als störend empfunden werden kann. Zwar hat Google die kabellose Nutzung schon sehr früh ermöglicht, diese aber lange Zeit auf sehr wenige Smartphones eingeschränkt. Zuerst nur die Pixel-Smartphones, später wenige Samsung-Smartphones und erst vor zwei Jahren wurde es für alle Geräte geöffnet. Aus diesem Grund unterstützen die meisten damals verbauten Infotainment-Displays in den Fahrzeugen die kabellose Verbindung nicht.

Wer trotz inkompatiblen Display auf kabellose Nutzung setzen möchte, kann das mithilfe von Dongles tun, die sowohl von Startups wie AAWireless oder Carsifi als auch von Motorola verfügbar sind. Der Motorola MA1 ist im vergangenen Jahr an den Start gegangen und wurde wohl in Kooperation mit Google entwickelt, selbst wenn das nirgendwo erwähnt wird. Es ist daher als einzige offizielle Lösung zu betrachten, auch wenn das Gadget technisch nicht mehr bietet als die Konkurrenz.

Zuerst war der Dongle nur in den USA erhältlich, war dort mehrfach ausverkauft und nur mit längerer Wartezeit zu haben. Mittlerweile hat Motorola fleißig nachproduziert und so ist der Dongle seit einiger Zeit auch in Deutschland bei Amazon erhältlich. Die Bewertungen können sich mit 4,5 Sternen sehen lassen.

Letzte Aktualisierung am 5.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!









DRAHTLOSER AUTOADAPTER FÜR ANDROID AUTO: Die Leistung Ihres Telefons auf Ihrem Auto-Bildschirm – Android Auto ist eine einfachere und sicherere Möglichkeit, Ihr Telefon im Auto zu verwenden. Unser drahtloser Android Auto-Adapter verbindet sich mit Android Auto auf Ihrem Auto-Display.

Die Leistung Ihres Telefons auf Ihrem Auto-Bildschirm – Android Auto ist eine einfachere und sicherere Möglichkeit, Ihr Telefon im Auto zu verwenden. Unser drahtloser Android Auto-Adapter verbindet sich mit Android Auto auf Ihrem Auto-Display. HANDHABUNG: Wir machen die Einrichtung einfach für eine schnelle und einfache Verbindung. Verwenden Sie den direkten USB-Adapter mit einem vorhandenen Android Auto-fähigen Auto oder LKW. Um drahtlos auf Ihrem Auto-Display zu verwenden, koppeln Sie mit einem kompatiblen aktiven Android-Smartphone.

Wir machen die Einrichtung einfach für eine schnelle und einfache Verbindung. Verwenden Sie den direkten USB-Adapter mit einem vorhandenen Android Auto-fähigen Auto oder LKW. Um drahtlos auf Ihrem Auto-Display zu verwenden, koppeln Sie mit einem kompatiblen aktiven Android-Smartphone. SCHNELLE ÜBERTRAGUNG: Mit 5 GHz WiFi für Android Auto Wireless können Sie ganz einfach alle Ihre Lieblingskarten, Medien und Messaging-Apps auf Ihrem Auto-Display anzeigen. Ideal für die Navigation im Auto während Roadtrips können Sie Ihr Smartphone verwenden, um ein Auto-GPS zu übertragen.









Die Funktionsweise und Nutzung des Dongles ist schnell erklärt: Der Dongle bleibt im Optimalfall ständig mit dem Infotainment-Display verbunden und stellt die Brücke zwischen Display und Smartphone. Der Dongle gibt sich gegenüber dem Smartphone als Infotainment-Display aus, sodass sich das Smartphone mit dem Dongle statt dem Display verbindet. Ist die Verbindung hergestellt, leitet der Dongle wiederum das Bild- und Tonsignal des Smartphones an das Display weiter. Klingt gar nicht so kompliziert und ist es auch nicht.

Eine echte Einrichtung gibt es nicht. Einfach den Dongle anstöpseln und für den größtmöglichen Komfort eingesteckt lassen. Ist das Smartphone einmalig mit dem Dongle verbunden, lässt sich der Start von Android Auto automatisieren, sobald man ins Auto steigt und sich das Infotainment-Display einschaltet. Denn erst dann wird der Dongle mit Strom versorgt, startet innerhalb von etwa 20 Sekunden und die Verbindung wird automatisch hergestellt.

Schlagt zu, so lange der Dongle in Deutschland verfügbar ist. Erst vor wenigen Wochen war AAWireless in Deutschland gestartet und nach nur einem Tag ausverkauft, der Bedarf an diesen Dongles scheint also nach wie vor riesig zu sein…

Letzte Aktualisierung am 11.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!

Letzte Aktualisierung am 11.06.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!