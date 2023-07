WhatsApp für Wear OS: Neue App ist ohne Smartphone nutzbar – viele Features + keine Apple Watch-Version

Googles Smartwatch-Betriebssystem Wear OS hat in den letzten Monaten etwas an Schwung verloren, doch dank einer neuen App kann man jetzt wieder größeren Anlauf nehmen: Vor wenigen Tagen ist der Messenger WhatsApp endlich offiziell gestartet und bringt starke Funktionen mit, auf die viele Nutzer lange Zeit gewartet haben. Damit ist Wear OS derzeit die einzige Smartwatch-Plattform mit dem populären Messenger.



WhatsApp spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle im digitalen Alltag und ist trotz aller Unkenrufe nach wie vor der mit Abstand beliebteste Messenger in den westlichen Märkten. Dementsprechend ist auch der Start von WhatsApp für Wear OS mehr als nur eine Randnotiz, sondern hat für Googles Smartwatch-Plattform eine große Bedeutung. Denn endlich ist es möglich, den Messenger direkt auf der Smartwatch zu nutzen, ohne dafür auf weitergeleitete Benachrichtigungen setzen zu müssen.

Funktionsumfang von WhatsApp für Wear OS

Mit WhatsApp für Wear OS lassen sich Nachrichten und Medien empfangen, Sprachnachrichten abspielen sowie natürlich auch Antworten oder neue Nachrichten versenden. Es lassen sich Textnachrichten inklusive Emoji versenden und auch Sprachnachrichten können direkt auf der Smartwatch aufgenommen und verschickt werden. Wer weder Textnachrichten noch Sprachnachrichten mag, kann auch über die Smartwatch telefonieren. Für eine Smartwatch-App ist das schon ein großer Funktionsumfang, der kaum Wünsche offen lässt.

Wird mit dem Smartphone verbunden…

WhatsApp lässt sich sehr leicht über den Play Store auf der Smartwatch installieren und einrichten. Zur Einrichtung wird das Smartphone benötigt, über das sich ein Pairing per achtstelliger Nummer einleiten lässt. Kennt man in ähnlicher Form von Tablets oder auch von der Web- und Desktopversion des Messengers. Dieses Pairing sorgt dafür, dass WhatsApp auf der Smartwatch als einzelne App betrachtet werden kann.









…funktioniert aber auch ohne Smartphone

Ein Highlight ist es, dass durch dieses Pairing das Smartphone anschließend nicht mehr notwendig ist. Hat die Smartwatch eine andere Möglichkeit zur Internetverbindung, also in einer LTE-Version, kann das Smartphone zu Hause bleiben. Das ist besonders für den Einsatz im sportlichen Bereich sehr wichtig, denn beim Joggen oder im Fitnessstudio hat man das Smartphone vielleicht nicht in unmittelbarer Nähe oder lässt es direkt zu Hause. Ich denke, dass das den Nerv sehr vieler Nutzer trägt.

WhatsApp nur für Wear OS

Was Google am meisten am Start für Wear OS freuen dürfte: Der Messenger steht für die Apple Watch bzw. watchOS nicht zur Verfügung. Bedenkt man die Bedeutung von WhatsApp, ist das ein starkes Marketing-Instrument für Google, das man sicherlich in den nächsten Monaten verwenden wird. Ob WhatsApp für die Apple Watch überhaupt geplant ist, lässt sich nicht sagen. Es gibt Gerüchte darüber, dass sich Google diese Exklusivität einiges kosten ließ. Dazu passt aber auch die kürzliche Behauptung, dass Android besser als iOS ist.