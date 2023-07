WhatsApp für Wear OS: Messenger startet offiziell für Smartwatches – bringt die wichtigsten Funktionen

Gute Nachrichten für viele Nutzer einer Smartwatch mit Wear OS. Mehr als zwei Monate nach der ersten Ankündigung und einer ausgedehnten Testphase ist WhatsApp ab sofort offiziell auf Wear OS Smartwatches nutzbar. Mit WhatsApp für Wear OS lassen sich Nachrichten empfangen, auf unterschiedlichsten Wegen versenden und mit einer kompatiblen Smartwatch ist der Messenger sogar ohne Smartphone nutzbar.



Der Ausbau von Wear OS geht weiter, denn Google will mit der vierten Generation des Smartwatch-Betriebssystems eine Reihe von neuen Funktionen ausrollen – unter anderem eine umfassende Backup-Funktion. Wir haben euch bereits alle Neuerungen in Wear OS 4 gezeigt, aber die für den Alltag vielleicht wichtigste Neuerung folgt schon jetzt: Der Messenger WhatsApp startet offiziell als App auf Wear OS und ermöglicht somit die Messenger-Nutzung auf der Smartwatch.

Natürlich ist die Oberfläche zwischen Smartphone und Smartwatch völlig anders, aber die wichtigsten Funktionen stehen bereit. Es lassen sich eingehende Nachrichten empfangen, per Quick Reply darauf reagieren oder auch selbst Nachrichten versenden. Nachrichten können sowohl eingetippt als auch in Form von Sprachnachrichten versendet werden. Erstes ermöglicht auch die Nutzung von Emojis, sodass man auch etwas mehr als nur eine hektische Antwort versenden kann. Weitere Medien sind aus nachvollziehbaren Gründen in der Smartwatch-Oberfläche nicht nutzbar.

Das Highlight ist aber sicherlich, dass ihr euer Smartphone nicht mehr zwingend benötigt. Denn wenn ihr eine Smartwatch mit eigener LTE-Anbindung besitzt, kann diese den Empfang der Nachrichten übernommen und benötigt nicht die Brücke zum Smartphone. Wer beispielsweise nur für WhatsApp noch das Smartphone beim Joggen bei sich trug, kann dieses möglicherweise in Zukunft zu Hause lassen.









In obigem Video-Tweet könnt ihr sehen, wie die WhatsApp-App auf den Wear OS-Smartwatches aussieht bzw. wie man diese vor mehr als zwei Monaten erstmals präsentiert hat. Neben dem Empfangen und Versenden von Nachrichten sind sogar Telefonate per WhatsApp auf der Smartwatch möglich. Glücklicherweise kommt es nicht dazu, dass sich WhatsApp nur mit Wear OS 4.x nutzen lässt, sondern es steht für alle Smartwatches ab Wear OS 3.x zur Verfügung – also alle „neuen“ Smartwatches.

Eine WhatsApp-App ist aus meiner Sicht genau das, was eine Smartwatch im klassischen Sinne ausmacht, wenn man die zahlreichen Tracker-Funktionen einmal außen vor lässt. Allerdings steht auch zu befürchten, dass sich damit die Sprachnachrichten noch weiter verbreiten, die ohnehin nach meinen Beobachtungen nicht ganz so viele Fans haben.

Letzte Aktualisierung am 13.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!