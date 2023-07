Google-Nutzer aufgepasst: Warnung vor Phishing-Mails, die kostenlosen Google-Speicherplatz versprechen

Deutsche Google-Nutzer sollten in diesen Tagen sehr wachsam sein, wenn sie E-Mails von Google erhalten und zu bestimmten Aktionen aufgefordert werden. Das LKA Niedersachsen warnt vor einer größeren Phishing-Welle, die den Nutzern per E-Mail glaubhaft machen will, dass der Speicherplatz des Google-Kontos voll ist und eine entsprechende Reaktion notwendig ist. Die Tatsache ist nicht unwahrscheinlich, die E-Mails allerdings gefälscht.



Google bietet allen Nutzern standardmäßig 15 Gigabyte Speicherplatz für GMail, Google Drive und Google Fotos. Selbst bei recht normaler Nutzung kann es nach einigen Jahren dazu kommen, dass dieses Kontingent voll ist und entweder Daten gelöscht oder Speicherplatz gekauft werden muss. Diesen Umstand machen sich derzeit Phishing-Betrüger zunutze und versenden massenhaft E-Mails, in denen den Nutzern genau das vorgegaukelt wird: Der Speicherplatz ist voll und es muss mehr Speicher gekauft werden. Wer schnell reagiert, kann sogar 50 Gigabyte Speicherplatz Gratis erhalten. Das ist natürlich Blödsinn.

Diese E-Mails stammen nicht von Google und die Links führen zu Phishing-Seiten, auf denen Login-Daten, Kreditkartendaten und ähnliche Dinge abgefragt werden könnten. Es soll sich wohl um verschiedenste Ziele und auch E-Mail-Vorlagen handeln. Betroffen sind auch iCloud-Nutzer sowie wohl auch Nutzer vieler weiterer Onlinedienste mit entsprechenden Speicherplatz-Kontingenten oder zusätzlichen Abo-Möglichkeiten. Solltet ihr oder eine euch bekannte Person auf so etwas hereingefallen sein, ändert eure Zugangsdaten, aktiviert im besten Fall die Bestätigung in zwei Schritten und kontaktiert bei Angabe der Bezahldaten die Bank oder das Kreditkartenunternehmen.

» Mehr Infos beim LKA Niedersachsen

[heise]