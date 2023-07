Google Chrome 115 ist da! Neuer Lesemodus für alle Nutzer, neues Windows 11-Design und mehr (Video)

Und schon wieder ist ein ganzer Monat seit dem Release der letzten Chrome-Version vergangen, sodass Google in diesen Tagen mit dem breiten Rollout von Chrome 115 beginnen kann. Seit gestern Abend wird die neue Version für alle Nutzer als Update freigeschaltet, die unter anderem den neuen Lesemodus mitbringt. Aber auch die seit langer Zeit immer wieder sichtbare neue Windows 11-Oberfläche zeigt sich erneut. Es gibt aber auch Verbesserungen für Webentwickler und natürlich die üblichen Sicherheitsoptimierungen.



Google Chrome 115 wurde in der Stable-Version veröffentlicht und wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt, nachdem es schon seit der vergangenen Woche im Early Release verfügbar war. Als Highlight bringt diese Version den neuen Lesemodus mit, mit dem sich die Textinhalte einer Webseite in leicht formatierter Form in der Seitenleiste darstellen lassen. Solltet ihr diesen Modus bisher noch nicht nutzen können, lässt sich dieser unter chrome://flags mit dem Eintrag #read-anything aktivieren.

Das immer wieder auftauchende neue Chrome Refresh 2023-Design macht jetzt den nächsten kleinen Schritt und erlaubt die Aktivierung der verbesserten Titelleiste unter Windows 11. Diese setzt auf einen durchgehenden Hintergrund und sehr kleine Adaptierungen in der Tableiste. Solltet ihr es noch nicht sehen, wechselt zu chrome://flags und aktiviert dort den Eintrag „Windows 11 Mica titlebar“.

Neues gibt es auch für Webmaster, die sich auf eine Reihe von Verbesserungen freuen dürfen: Man verbessert die Scrollleisten, die Unterstützung der Topics API für Drittanbieter-Cookies sowie Fenced Frames für die Privacy Sandbox API. Weitere Einzelheiten zu den Verbesserungen für Webmaster findet ihr auf dieser Seite. Zusätzlich gibt es die üblichen gestopften Sicherheitslücken, wobei wohl drei recht schwerwiegend sein könnten und nicht näher beschrieben werden.

