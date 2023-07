Googles Designer haben der Plattform Google Arts and Culture vor gut einem Jahr ein neues Logo spendiert, das nichts mit der vorher genutzten Variante zu tun hat und nur mit wenig Begeisterung aufgenommen wurde. Das haben offenbar auch die Designer bemerkt und bringen nun eine adaptierte Version in die Android-App. Diese verzichtet auf die typische Google-Farbgebung.



Google Arts and Culture lässt sich kaum mit anderen Google-Apps vergleichen und dennoch haben die Designer im vergangenen Jahr durch einen Logowechsel versucht, die App etwas anzunähern. Statt der über viele Jahre verwendeten Museum-Optik, die dem ganzen Projekt meiner Meinung nach allein schon eine gewisse Seriösität verschafft hat, setzt man seit August 2022 auf das „&“-Symbol in vier Farben. Doch vor allem die Farbgebung nimmt dem Ganzen jede Professionalität und sieht eher unglücklich aus. Das haben jetzt auch die Designer erkannt.

Statt der bunten Variante wird ab sofort eine monochrome Version verwendet, die das Logo in Weiß auf einem schwarzen Kreis darstellt. In diesem Fall ist das Weglassen der Farben ein echter Gewinn, auch wenn das Logo selbst noch immer etwas unglücklich ist – das ist zumindest mein Empfinden. Bei 9to5 sieht man in den Kommentaren eine gewisse Nähe zum Threads-Logo, aber das halte ich für Zufall und ist eher der Farbgebung als der eigentlichen Darstellung geschuldet.

Vielleicht geht man in Zukunft noch einen Schritt zurück und bringt das Museum-Icon in einer einfarbigen Variante zurück. Wie dieses aussah, könnt ihr im ersten Bild in diesem Artikel sehen.

