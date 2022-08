Viele unserer Leser haben sicherlich schon von Google Arts & Culture gehört oder sind im Rahmen von Recherchen oder über Google-Doodles auf die Plattform gestoßen. Dabei handelt es sich um eine der größten digital zugänglichen Kunstsammlungen, wenn sogar die größte. Die Plattform hat nicht viel mit den restlichen Google-Produkten zu tun, erhält jetzt aber dennoch ein neues Logo im Google App-Stil. Einen Gefallen tut man sich damit aber nicht.



Die Google-Dienste sind sehr weit verzweigt und sind in Bereichen aktiv, die längst nicht allen Nutzern bekannt sind. Schon seit vielen Jahren betreibt man die Plattform Google Arts & Culture, mit der eine riesige Kunstsammlung digital zugänglich gemacht wird, mit der sich Museen virtuell besuchen lassen und die sehr umfangreich und aufwendig aufbereitete Ausstellungen zu historischen und wichtigen Themen bereithält. Selbst wer rund um die Welt durch Museen reist, kommt den Kunstwerken hier so nah wie nie zuvor.

Genug lobende Worte für die Plattform, für die man sich als Kultur-interessierter Nutzer sehr schnell begeistern kann. Angelehnt an den Inhalt hatte man bisher einen ganz klassischen Museumseingang inklusive Säulen als Logo. Man könnte es auch mit einer historischen griechischen Stätte verwechseln, aber die allermeisten Nutzer dürften es sofort mit den Themen Museen, Ausstellungen oder gar Kunst verbinden.

Das Logo war eindeutig, aber auch schon sehr alt. Offenbar waren Googles Designer der Meinung, dass auch dieses Produkt zum Rest des Portfolios passen muss und ein entsprechendes Logo benötigt. Dieses hat man bereits entworfen und sogar schon selbst zu Wikipedia hochgeladen, setzt es aber noch nicht in den Apps oder auf der Webseite ein.









Das neue Logo zeigt das kaufmännische Und-Zeichen in klassischer Form, eingefärbt mit den typischen Google-Farben. Auch hier kommen die vier bekannten Farben zum Einsatz und teilen das Symbol somit in vier einzelne Bereiche auf. Ich würde das weder schick noch als unschön bezeichnen und es erforderte sicherlich einiges an Testläufen, um das Icon entsprechend einzufärben, sodass es ansprechend aussieht. Aber wer verbindet damit eine Arts & Culture-Plattform?

Ich weiß nicht, was ich mit einem & verbunden würde, aber sicherlich keine Kunstplattform. Eher etwas technisches, aber nichts kulturelles. Warum man sich für das &-Zeichen entschieden hat, das in der Bezeichnung der Plattform zu finden ist, und nicht für das Museum-Logo in neuer Gestalt, erschließt sich nicht. Das klassische Logo hätte man, wenn es schon Google-bunt sein muss, sicherlich sehr gut einfärben können.

Es dürfte wohl nur noch wenige Tage dauern, bis man das neue Logo für alle App-Plattformen ausrollt.

