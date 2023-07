Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen: Google-Doodle zum Start der Fußball-WM in Australien und Neuseeland

Am heutigen 20. Juni beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen, die von Google auch in diesem Jahr wieder mit einem animierten Doodle begrüßt wird. Wie bei allen großen Sportveranstaltungen, hält Google auch für die Frauenfußball-WM wieder jede Menge Informationen, Statistiken, Livestände und mehr bereit, die direkt in der Websuche zu finden sind. Außerdem dürfte die Pixel-Kooperation sichtbarer werden.



Das heutige Google-Doodle zur Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen ist leider generisch gehalten und kam in dieser Form schon häufiger rund um die Welt für Fußball-Ereignisse zum Einsatz. Wir sehen einen tanzenden Google-Schriftzug, bei dem das zweite ‚o‘ durch einen Fußball ersetzt wird. Darunter finden sich zwei recht klassische Fußballschuhe, die mit dem Ball spielen und dabei das Kunststück einer vorherigen Drehung vollführen.

Die Farbgebung hat nichts mit den Teilnehmern oder Gastgebern zu tun, sondern wurde in der Kombination in der Vergangenheit immer wieder genutzt. Vor vier Jahren war man mit einem speziellen Doodle für die Frauen-Fußball WM etwas kreativer. Geblieben ist dafür die interaktive Infobox, die über aktuelle Spiele, kommende Begegnungen und vergangene Partien informieren kann. Einmal in der Übersicht und mit einem Klick darauf inklusive vieler Details.

Neu dazu gekommen sind in diesem Jahr Verknüpfungen zur jeweiligen Partie auf der offiziellen FIFA-Seite inklusive eines jeweils einminütigen Videos. In diesem sind die beiden Nationen zu sehen, deren Trainerinnen sowie kurze Ausschnitte aus vergangenen Partien. Für Fußballfans sicherlich recht interessant, an dieser prominenten Stelle innerhalb der Google-Onebox aber vielleicht doch etwas überraschend.









Zu jeder Begegnung gibt es außerdem Gewinnprognosen, die ständig angepasst werden und vor allem während des Spiels sehr interessant werden, denn auch während einer laufenden Partie gibt es neue Einschätzungen der Algorithmen. Woher diese genau stammen, ist allerdings nicht bekannt. Schaut da einfach immer wieder einmal vorbei. Wer Live informiert bleiben will, kann sich unter Android auch wieder ein temporär schwebendes Overlay einrichten, das den Spielstand zeigt.

Ab diesem Jahr ist Google Pixel zum wichtigen Sponsor für die DFB-Frauen geworden. Alle Details zur mehrjährigen Kooperation findet ihr im verlinkten Artikel.

