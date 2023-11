Google Fotos Black Friday Aktionen: 25 Prozent auf alle Fotobücher und Leinwanddrucke + Gratis Fotoversand

In diesen Tagen gelten bei vielen Händlern die Black Friday-Aktionen und auch bei Google Fotos nimmt man wieder gerne an diesem Shopping-Event teil und hat gleich mehrere Aktionen gestartet. Nur wenige Tage lang erhaltet ihr 25 Prozent Rabatt auf alle Fotobücher und Leinwanddrucke sowie kostenlosen Versand für Fotoabzüge, wenn ihr einen bestimmten Mindestbetrag überschreitet.



Bei Google Fotos gibt es immer wieder kleine Aktionen für den kostenlosen Versand von Fotobüchern, die mutmaßlich nicht ganz so viele Nutzer anlocken dürften. Doch jetzt hat man endlich einmal interessante Aktionen gestartet, die schon etwas mehr Aufmerksamkeit auf sich lenken könnten – gerade zur aktuellen Jahreszeit. Denn unter dem Banner „Jetzt schon Geschenke kaufen und sparen“ hält man jetzt zwei Rabatt-Aktionen aus dem Store für Fotodrucke bereit.

Ihr bekommt 25 Prozent Rabatt auf Fotobücher und Leinwanddrucke sowie bei ab einem Bestellwert von 15 Euro Gratis-Versand auf Fotoabzüge. Beide Aktionen gelten ab sofort bis zum 30. November und sind somit Teil der Black Friday-Aktionen bei Google. Das könnt ihr ruhig einmal mitnehmen, falls ihr ohnehin gerade eine Leinwand gestalten oder bereits zum Jahresrückblick ein Fotobuch gestalten wolltet.

25 % Rabatt auf Bestellungen von Fotobüchern und Leinwanddrucken: Das Angebot gilt bis zum 30. November 2023 um 23:59 GMT. Bitte Zeitzone beachten. Es gilt für 25 % Rabatt auf über Google Fotos bestellte Fotobücher und Leinwanddrucke. Es gilt nur für Bestellungen, die in ausgewählten Ländern der Europäischen Union aufgegeben werden, und zwar Deutschland, Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien. Bestellungen können in der EU und im Vereinigten Königreich ausgeliefert werden. Das Angebot gilt nicht für die Versandkosten. Es fallen Steuern an. Das Angebot ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar. Es kann nicht gegen Bargeld oder einen Barwert eingetauscht werden. Im Fall eines gesetzlichen Verbots ist dieses Angebot nichtig.

Kostenloser Economy-Versand für Fotoabzüge mit einem Mindestbestellwert von 15 €: Das Angebot gilt bis zum 30. November 2023 um 23:59 GMT. Bitte Zeitzone beachten. Es gilt für den kostenlosen Economy-Versand aller über Google Fotos bestellten Fotoabzüge ab 15 € (inkl. MwSt.). Es gilt nur für Bestellungen, die in ausgewählten Ländern der Europäischen Union aufgegeben werden, und zwar Deutschland, Österreich, Belgien, Kroatien, Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowakei, Slowenien und Spanien. Bestellungen können in der EU und im Vereinigten Königreich ausgeliefert werden. Das Angebot gilt nicht für schnellere Versandoptionen und ist nicht mit anderen Sonderaktionen kombinierbar.