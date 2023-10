Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – Watch Face bringt sehr schickes und minimalistisches Design

Googles Smartwatch-Plattform Wear OS bietet allen Nutzern umfangreiche Möglichkeiten, um die Oberfläche nach eigenen Wünschen anzupassen – allen voran mit den seit jeher sehr beliebten Watch Faces. Heute stellen wir euch ein Wear OS Ziffernblatt vor, bei dem der Name wirklich Programm ist und zum echten ‚Hingucker am Handgelenk‘ wird: Mit Minimal bekommt ihr eine saubere und dennoch informative Oberfläche – weniger ist manchmal mehr.



Im Google Play Store finden sich sehr viele Ziffernblätter für Wear OS, wobei praktisch alle Kategorien mit zahlreichen Designs bedient werden und kaum Wünsche offen lassen. Daher stellen wir euch hier im Blog immer wieder die Hingucker am Handgelenk vor, die sich durch besondere Oberflächen von der Masse abheben, sei es durch clevere Darstellungen, auffällige Designs oder Animationen bis hin zur Königsklasse – dem Minimalismus.

Beim Ziffernblatt Minimal ist der Name Programm, denn ihr bekommt eine sehr saubere Oberfläche, die auf alle nicht-notwendigen Elemente verzichtet – selbst auf die Zeiger. In der Standardkonfiguration gibt es lediglich drei Elemente, die um das Display wandern: Die aktuelle Stunde als Zahl und die Minuten sowie Sekunden durch ein schlankes Element in Form eines Kreises bzw. Ovals. Auch eine Komplikation unter dem Zentrum des Ziffernblatts findet noch Platz.

Je nach euren Wünschen könnt ihr diese Darstellung mit verschiedenen Farben und „Zeiger“-Designs anpassen. Auch der Index lässt sich anpassen, um die Uhrzeit bei Bedarf etwas besser erkennen zu können. Entweder ihr verzichtet vollständig oder ihr nutzt eine der sehr dezenten Darstellungen in Form von kleinen Punkten oder Strichen. Mehr lässt das Watch Face allein schon wegen der Namensverpflichtung nicht zu.









Neben den Zeigern und dem Index lässt sich natürlich auch die Komplikation anpassen, die auf dem Display gezeigt wird. Ihr könnt aus dem üblichen Paket an Komplikationen wählen, wobei wie bereits erwähnt aber nur eine einzige auf dem Display gezeigt werden kann. Im Always-on Modus wird es noch spannender und minimalistischer: Denn dann gibt es nur noch die aktuelle Stunde in der jeweiligen Index-Position sowie die Minute. Ein Sekundenzeiger gibt es wie üblich nicht.

Das Ziffernblatt wurde erst kürzlich aktualisiert und macht sich wirklich sehr gut am Handgelenk, vor allem wenn man es wenigstens auf der Smartwatch nicht ganz so aufregend haben will, wie es auf dem Smartphone, Tablet und Co aussieht. Das Watch Face kostet im Google Play Store aktuell 1,19 Euro und ist diesen Betrag meiner Meinung nach auf jeden Fall wert, probiert es einmal aus. Minimal stammt aus dem Hause WatchFace-Designs, dessen Ziffernblätter sich immer wieder durch schicke, clevere und auch elegante Designs auszeichnen – dieses macht keinen Unterschied.