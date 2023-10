Google One: Neues All-in-one-Abo ist in Vorbereitung – mit Nest Aware, YouTube Premium und mehr? (Leaks)

Die Abo-Plattform Google One wurde vor einigen Jahren gestartet, um den Speicherplatzverkauf und einige weitere Angebote unter ein Dach zu bringen. Diesen Anspruch dürfte man noch immer haben, doch Google betreibt noch eine Reihe weiterer Abos, die bisher nicht an One angeschlossen sind – aber das könnte sich vielleicht bald ändern. Denn in jüngster Zeit gab es interessante Entwicklungen und Entdeckungen.



Wer das gesamte Google-Ökosystem etwas umfangreicher nutzt, könnte im Laufe der Zeit eine Reihe von Abos abgeschlossen haben, für die man einzeln und ohne jegliche Form der Rabattierung zur Kasse gebeten wird. Am weitesten verbreitet sind sicherlich Google One und YouTube Premium, aber vielleicht habt ihr auch ein Nest Aware-Abo für die Smart Home-Überwachung oder zahlt für den Google Play Pass. Google Workspace oder die zahlreichen Cloud-Angebote lasse ich einmal außen vor, denn diese zielen eher auf den Business-Bereich.

Wenn Namen verpflichten würden, dann wäre „Google One“ unvollständig. Ich hatte hier im Blog schon vor längerer Zeit darüber spekuliert, dass man die Abo-Dienste zusammenlegen könnte – damals auch noch mit Stadia Pro, was sich längst erledigt hat. In den letzten Tagen ist einiges rund um die Abos passiert, sodass dieser Bereich bei Google aktuell in Bewegung ist. Es gab Änderungen bei Nest Aware, man arbeitet an einem neuen YouTube Adfree-Abo und erst vor wenigen Tagen wurden Pläne entdeckt, Nest Aware und Google One zusammenzulegen.

All-in-one subscription from Google

Get more for less when you bundle Nest Aware, {two} TB of storage for Photos, Drive & Gmail, and more benefits

Die Verknüpfung von Nest Aware und Google One ist zumindest Stand heute ein Fakt, denn die entsprechenden Hinweise und Marketing-Meldungen finden sich in der offiziellen Nest-App. Ob es auch wirklich angeboten wird, ist wieder eine andere Frage. Zumindest scheinen die Pläne aktuell sehr weit fortgeschritten zu sein.









Eine Verknüpfung von Nest Aware und Google One erscheint sinnvoll. Denn die Nest-Nutzer zahlen für Speicherplatz für die Videoaufzeichnung sowie für KI-Funktionen. Google One-Nutzer zahlen ebenfalls für Speicherplatz und KI-Funktionen innerhalb von Google Fotos. Es wäre sicherlich sinnvoll, diese Speicherplatz-Kontingente in gewisser Form zusammenzulegen. Dann aber höchstwahrscheinlich mit Schutzfunktionen, dass die Überwachungskamera nicht den Speicherplatz vollschreibt.

Derzeit scheint es so, dass diese Zusammenlegung von Nest-Seite ausgeht. Sprich: Nest-Nutzer erhalten zusätzlich ein Google One-Kontingent. Umgekehrt ist es nicht vorstellbar, dass Google One-Nutzer ein Nest-Abo erhalten. Gut möglich, dass Nest abgewickelt wird und es daher die Annäherung an Google gibt. Doch wenn man schon einmal bei der Zusammenlegung ist, würden sich sehr viele Nutzer sicherlich eine Kombination mit YouTube Premium wünschen. Und da bringe ich dann das mögliche neue YouTube Premium Adfree-Abo ins Spiel.

Es ist denkbar, dass man die Struktur der Google One-Kontingente flexibler gestaltet oder umbaut. Bisher unterscheiden sie sich hauptsächlich durch den Speicherplatz, was sicherlich sinnvoll ist. Aber warum nicht den One-Nutzern die Möglichkeit geben, YouTube Premium etwas günstiger dazuzubuchen, als es das für Nutzer ohne Google One wäre? Und weil sich Google so gerne an Apple orientiert, wäre ein Blick zu „Apple One“ sicherlich nicht verkehrt – den gleichen Namen hat man ja schon…

Außerdem erinnere ich daran, dass man kürzlich Pixel Pass eingestellt hat, das vielleicht zukünftig durch ein anderes Produkt ersetzt werden könnte. Der Pixel Pass bot bereits mehr Umfang als Google One und wäre eine Blaupause für das mögliche neue oder erweiterte Produkt.

Ja, dieser Artikel enthält sehr viel Spekulation und hätte, wäre, wenn. Doch die aktuellen Entwicklungen, die Konkurrenzsituation und die zunehmende Konzentration auf kostenpflichtige Nutzerbindung, dürften in den nächsten Monaten einiges bewirken.

