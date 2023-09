YouTube Premium: Günstiges Lite-Abo ohne Werbung wird eingestellt; kommt das lang erwartete Adfree-Abo?

Google hat vor wenigen Tagen das Aus für YouTube Premium Lite verkündet und wird damit schon in den nächsten Wochen das einzige Abo einstellen, das einzig und allein eine werbefreie YouTube-Nutzung ermöglichte. Das Aus wurde nicht unbedingt gut aufgenommen, könnte aber auch der Beginn eines neuen Abos sein, auf das so viele Nutzer warten. Tatsächlich gibt es Hinweise auf ein neues werbefreies Abo, das dann auch in Deutschland starten könnte.



Google hat den Werbedruck bei YouTube erhöht und will somit entweder die Werbeeinnahmen steigern oder die Nutzer zunehmend in das Premium-Abo drängen, mit dem jegliche von der Plattform eingebundenen Werbeeinblendungen wegfallen. Insgesamt dürfte die Bereitschaft für das Bezahlen recht hoch sein, denn immerhin zahlen auch Millionen Menschen für Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ – warum also nicht auch für YouTube? Die Antwort darauf liegt in der Preisgestaltung, denn YouTube Premium ist einfach zu teuer.

Wer YouTube Premium zum Normaltarif abonnieren möchte, muss mindestens 11,99 Euro pro Monat auf den Tisch legen und erhält dafür die werbefreie Plattform sowie Zugriff auf YouTube Music. Letztes ist ein starkes Goodie, aber viele Nutzer wollen es gar nicht. Die Gründe dafür sind erst einmal egal, aber durch dieses Bundle wird das Abo unnötig teuer und die Nutzer zahlen für etwas, das sie gar nicht verwenden wollen. Kein Wunder, dass das YouTube Premium-Abo bisher ein rotes Tuch statt eine attraktive Alternative ist.

Ich hatte hier im Blog bereits geschrieben, dass es ein günstiges YouTube Premium Lite braucht und tatsächlich hat es ein solches in unseren Nachbarländern und einigen weiteren europäischen Ländern bereits gegeben – sogar unter diesem Namen. Für 6,99 Euro pro Monat gab es ein werbefreies YouTube – nicht mehr und nicht weniger. Keine Musik, keine weiteren Goodies. Man spart sich also fünf Euro pro Monat im Vergleich zum Musik-inkludierten Abo. Das ist noch immer nicht ganz günstig, aber sicherlich akzeptabler als die anderen Angebote.









Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen mitteilen, dass wir Ihre Version von Premium Lite nach dem 25. Oktober 2023 nicht mehr anbieten werden. Obwohl wir verstehen, dass dies möglicherweise eine enttäuschende Nachricht ist, arbeiten wir weiterhin an verschiedenen Versionen von Premium Lite und berücksichtigen dabei das Feedback unserer Benutzer, Entwickler und Partner.

Am Dienstag hat man das Aus des YouTube Premium Lite-Abo verkündet, das schon innerhalb von vier Wochen umgesetzt wird. Das dürfte die Abonnenten nicht erfreuen, doch das Ganze war aufgrund der strikten Landeswahl und der europäischen Konzentration von Anfang an als Testphase vorgesehen – wenn auch eine sehr umfangreiche. Nachdem man nun Ergebnisse hat, wird man die Idee entweder verwerfen oder weiterverfolgen. Und der zweite Teil der Ankündigung lässt vermuten, dass eher Zweites der Fall ist. Ich lese heraus, dass es erfolgreich war.

Man schreibt, dass man an weiteren Varianten von „Premium Lite“ arbeitet – das ist recht eindeutig formuliert. Vermutlich wird man sich eine Variante überlegen, die global eingesetzt werden kann und sowohl für die Nutzer als auch YouTube attraktiv sein könnte. Dabei ist es nicht einmal ausgeschlossen, dass genau das gleiche Paket mit gleichem Namen und gleichem Preis zurückkehrt, aber eben erst etwas später und dann für alle Nutzer.

Dass man trotz der Preiserhöhungen vor einigen Monaten in Deutschland die Preise noch nicht erhöht hat, sehe ich mit ganz naiver Freude einfach mal als Grund, dass man vor einer Preiserhöhung die Vielfalt erhöhen und den Nutzern eine Alternative bieten möchte. Vielleicht wird es ja was…