YouTube Premium: Die Abos werden teurer – Ausblick auf die neuen Preise für das werbefrei- und Musik-Abo

Aufgrund einer Reihe von Vorteile sowie zunehmender Werbung dürften sich im Lauf der Zeit immer mehr Nutzer für YouTube Premium entschieden haben, das in unterschiedlichen Paketen zur Verfügung steht. Schon im vergangenen Jahr gab es deutliche Hinweise auf eine baldige Preisanhebung und so langsam sollten sich auch deutsche Nutzer auf eine Erhöhung des Abo-Preises einstellen. Hier findet ihr alle Infos zur erwarteten Höhe und dem Ablauf der Erhöhung.



In praktisch allen Branchen sind die Preise zuletzt stark gestiegen, das gilt auch für Digital-Abos und Medien-Abos, wobei sich Google bisher noch bei den eigenen Angeboten zurückgehalten hat. Sowohl Google One als auch YouTube Premium blieben bisher stabil, aber zumindest für das Abonnement der Videoplattform dürfte das nicht mehr lange zu halten sein. Schon im vergangenen Jahr gab es eine Preisanpassung für Familientarife und in der Türkei sowie Japan auch für Einzeltarife.

Wie teuer wird es?

Am Donnerstag wurde eine Preisanpassung in den USA bekannt, die bisher zwar nicht offiziell verkündet wurde, sich aber bereits auf den Detailseiten zeigt. Das YouTube Premium-Abo steigt von 11,99 Dollar auf 13,99 Dollar pro Monat. Das YouTube Music Premium-Abo von 9,99 Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat und das Familien-Abo ist schon im vergangenen Jahr von 17,99 Dollar auf 22,99 Dollar gestiegen. Auf den europäischen Markt hatte das bisher keine Auswirkungen.

Doch weil die Euro-Preise von Beginn an den Dollar-Preisen entsprachen, müssen wir hierzulande wohl von einer sehr baldigen ähnlichen Preissteigerung ausgehen. Aufgrund der stärker gestiegenen Euro-Preise vielleicht auch einen Euro mehr. Es wäre daher nicht überraschend, wenn wir in den nächsten Tagen ebenfalls neue Euro-Preise entdecken oder Google direkt per E-Mail darüber informiert. Ich denke, dass wir mit 10,99 Euro für Music Premium, 13,99 Euro für YouTube Premium und ebenfalls 22,99 Euro für das Familien-Abo im Vergleich gut bedient wären.









Wann steigt der Preis?

Bisher gibt es keine Informationen, aber es wäre wohl nur Wunschdenken, von einer weiterhin langfristigen Preisstabilität auszugehen. Würde Google den Preis heute erhöhen, gilt dieser in spätestens 30 Tagen auch für Bestandskunden. Schon heute hat Google eine umfangreiche Infoseite zu Preisänderungen, auf denen man von dieser 30-Tage-Frist schreibt. Für neue Abonnenten, die ihr Abo nach der Erhöhung abschließen, gilt der neue Preis sofort.

Ein guter Zeitpunkt für eine Erhöhung?

Die Preiserhöhungen haben bereits im Herbst letzten Jahres begonnen, als überall die Preise stiegen. Mittlerweile ist diese Phase gefühlt ein wenig vorüber, sodass es vielleicht ein guter Zeitpunkt ist, zu dem die Menschen es eher akzeptieren und nicht gleich den Kündigen-Button suchen. Gleichzeitig sind Googles Pläne für den YouTube Werbeblock-Blocker immer konkreter, sodass man die Nutzer zum Abo drängen will. Vielleicht aus Marketing-Sicht eine gute Idee, erst den Preis zu erhöhen und dann die Nutzer unsanft zu überzeugen.

Ist YouTube Premium zu teuer?

Nach wie vor gilt, dass YouTube Premium ein Werbefrei-Abo ohne YouTube Music-Anbindung einführen sollte. Ich hatte darüber ausführlich in diesem Artikel geschrieben und aufgrund der erwarteten bevorstehenden Erhöhung wäre das noch wichtiger.