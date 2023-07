Pixel 8 & Pixel 8 Pro: Die Smartphones werden teurer – neuer Leak lässt auf deutsche Verkaufspreise schließen

Aller Voraussicht nach in weniger als drei Monaten wird Google die neuen Smartphones Pixel 8 und Pixel 8 Pro auf den Markt bringen, die sich bereits recht umfangreich bei den Leakern gezeigt haben. Um all die neuen Spezifikationen und Leistungen in den Kontext zu setzen und bewerten zu können, spielt natürlich die Preisgestaltung eine wichtige Rolle. Jetzt will ein Leaker erfahren haben, welche Preise Google aufrufen wird.



Google war/ist mit der sechsten und siebten Pixel-Generation nicht nur wegen der starken Leistung der Smartphones sehr erfolgreich, sondern auch wegen der moderaten Preisgestaltung und dem sich daraus ergebenden Gesamtpaket. Man dürfte dieser Linie weiter treu bleiben, aber dennoch nicht um Preisanpassungen drumherum kommen, denn jedem Beobachter muss klar sein, dass auch Googles Kosten in den letzten 12 Monaten gestiegen sein müssen. Daher wurde schon die Preis-Stabilität der Pixel 7-Smartphones hoch angerechnet.

Die Pixel 8-Smartphones werden nicht mehr zum Preis des Pixel 7 oder Pixel 7 Pro zu haben sein, aber wie viel sollen sie denn kosten? Der Leaker Yogesh Brar hat das kürzlich für den US-Markt verraten: Das Pixel 8 soll für 649 Dollar (128 GB) oder 699 Dollar (256 GB) auf den Markt kommen. Das entspricht einer Preissteigerung von 50 Dollar im Vergleich zum Pixel 7. Damit bleibt Google der Preissteigerung treu, die man schon beim Pixel 7a angewandt hat, denn auch dieses kostet 50 Dollar mehr als das Pixel 6a.

Aber was bedeutet das nun für den deutschen Markt? Bekanntlich lässt sich das nicht mehr so einfach umrechnen, denn gerade die neuen Google-Produkte sind hierzulande deutlich teurer als umgerechnet auf dem US-Markt. Selbst wenn man die steuerfreie Angabe in den USA sowie einen großzügigen Wechselkurs einbezieht, kommen wir nicht auf die europäischen Google-Preise. Also werden wir uns einfach über die Steigerungen nähern.









In Europa kostet das Pixel 7a ganze 100 Euro mehr als das Pixel 6a. Statt 50 Dollar hat man 100 Euro draufgelegt. Es ist daher zu erwarten, dass man diese Steigerung analog dazu weiterführt und auch beim Pixel 8 und dem Pixel 8 Pro den Preis um 100 Euro nach oben drückt. Mehr sollte es auch wirklich nicht sein, sonst würde Google zum zweiten Mal nach dem Pixel Fold einen vierstelligen Gerätepreis für das Grundmodell aufrufen müssen. Und damit kommen wir auf die folgenden Preise:

Pixel 8 (128 GB): 749 Euro

> Pixel 8 (256 GB): 849 Euro

> Pixel 8 Pro (128 GB): 999 Euro

> Pixel 8 Pro (256 GB): 1099 Euro

Klingt doch gar nicht so unrealistisch. Natürlich wäre günstiger immer besser, aber wenn wir auf Googles direkte Konkurrenten wie Samsung oder Apple blicken, denn Google scheint sich genau in dieser Kategorie zu positionieren, kann man damit noch recht zufrieden sein. Betrachtet die Preise aber nicht als final, denn in den kommenden drei Monaten kann es noch Bewegung geben.

Letzte Aktualisierung am 13.07.2023 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!