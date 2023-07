YouTube Premium: Das Abo wird teurer – in ersten Ländern werden die Preise erhöht; auch in Deutschland?

In den letzten Wochen war das Abo-Angebot YouTube Premium in der Diskussion, denn Google dürfte dieses mit dem geplanten Werbeblocker-Blocker weiter pushen. Die Preisgestaltung könnte für viele Menschen noch im akzeptablen Rahmen liegen, aber das wird sich bald ändern: Denn Google zieht nach der Erhöhung der Familientarife im vergangenen Jahr nun auch den Einzelpreis an. In den USA verlangt man jetzt einen bzw. zwei Dollar mehr.



Wir spüren es alle: Alles wird teurer und auch die digitalen Dienstleistungen und Abos erleben derzeit Preissteigerungen, bei denen alle Anbieter natürlich gerne mitziehen – ob notwendig oder nicht. Es war zu erwarten, dass auch Google irgendwann für einige Abos an der Preisschraube dreht und jetzt macht man bei YouTube Premium weiter. Schon im vergangenen Jahr wurde der Preis für das Familien-Abo in den USA erhöht und jetzt legt man mit den beiden Einzeltarifen nach.

Der Abo-Preis von YouTube Premium steigt von 11,99 Dollar pro Monat auf 13,99 Dollar pro Monat. Der Preis von YouTube Music Premium steigt von 9,99 Dollar auf 10,99 Dollar pro Monat. Der Preis für das Jahres-Abo steigt von 109,99 Dollar auf 139,99 Dollar. Ihr könnt all die Veränderungen auf obigen Screenshots sehen. Bisher zeigt sich das nur an der Oberfläche und noch nicht in den Abrechnungen oder den Ankündigungen für die Nutzer.

Nachdem man im vergangenen Jahr das Familien-Abo deutlich verteuert hat (siehe unten), ist das Nachziehen für die Einzeltarife nicht wirklich überraschend, doch nach so langer Zeit haben viele Nutzer das vermutlich schon wieder vergessen.

So wurde das Familien-Abo im vergangenen Jahr verteuert:

Die damalige E-Mail an US-Nutzer im Wortlaut:

We created YouTube Premium to provide an uninterrupted YouTube experience, so you can get closer to the videos, creators, and music artists that you love. To continue delivering great service and features, we will be increasing your Premium family plan price from $17.99/month to $22.99/month.

This change will take place on your next billing cycle starting on or after November 21, 2022. To check the status of your account and billing information, go to your Settings > Purchases and Memberships page. All members have the flexibility to pause or cancel anytime here.