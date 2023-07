YouTube Premium: Neues temporäres Feature lässt sich jetzt aktivieren – Videos mit doppelter Geschwindigkeit

Nutzer von YouTube Premium erhalten für ihr aktives Abonnement eine Reihe von Vorteilen, die hauptsächlich aus der Werbefreiheit der Plattform sowie dem vollen Zugriff auf YouTube Music besteht – aber das ist noch nicht alles. Premium-Nutzer haben auch Zugriff auf experimentelle Funktionen, von denen in diesen Tagen noch eine zweite neue freigeschaltet wurde: Ab sofort lassen sich Videos durch einen langen Tap auf das Display in doppelter Geschwindigkeit abspielen.



Nutzer von YouTube Premium sollten nicht nur auf der Videoplattform oder der Musikplattform vorbeischauen, sondern auch immer wieder einen Blick auf die Testfunktionen werfen, die manuell aktiviert werden können. Erst vor wenigen Tagen haben wir euch ein Experiment mit vergrößerten Vorschaubilder gezeigt und jetzt gibt es einen weiteren Neuankömmling: Innerhalb der Android-App bewirkt das Gedrückthalten des Videos, das dieses in doppelter Geschwindigkeit abgespielt wird. Durch das lange Drücken kann man daher ein wenig vorspulen.

Wird das Experiment aktiviert, ändert sich nichts an der Oberfläche, aber der lange Tap wird aktiv. Statt ein Kontextmenü anzuzeigen, wird stattdessen die doppelte Geschwindigkeit aktiviert. Wird der Finger wieder vom Display genommen, wird wieder in normaler Geschwindigkeit gespielt. Bisher ließ sich das nur über die Menüs erreichen. Der Tap kann übrigens überall an der Video-Oberfläche erfolgen. Wer möchte, kann das Experiment einfach aktivieren und bis einschließlich 13. August ausprobieren. Anschließend wird es entweder verlängert, deaktiviert oder in Zukunft zum Standard-Feature.

