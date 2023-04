Wear OS: Ein Hingucker am Handgelenk – neues Watch Face bringt schickes und anpassbares Hybrid-Design

Mit Googles Betriebssystem Wear OS haben alle Nutzer die Möglichkeit, die Darstellung der Uhrzeit auf der Smartwatch an die eigenen Bedürfnisse anzupassen oder vollständig auszutauschen. Heute stellen wir euch ein brandneues Wear OS Watch Face vor, das eine hybride Darstellung mit vielen Anpassungsmöglichkeiten mitbringt und ein echter Hingucker am Handgelenk ist. Es ist minimalistisch gehalten, füllt aber das gesamte Display.



Im Google Play Store gibt es eine große Auswahl an Wear OS Watch Faces, die die Uhrzeit und weitere Informationen in unzähligen Varianten darstellen können, aber nur wenige bleiben durch ein durchdachtes und schickes Design im Kopf. Im Rahmen unserer losen Serie der Hingucker am Handgelenk zeigen wir euch immer wieder sehenswerte Watch Faces, die besondere Darstellungen wählen oder Funktionen bieten, die sie von der Masse abheben.

Mit dem Watch Face Pilot wurde erst vor wenigen Tagen ein neues Ziffernblatt veröffentlicht, das auf eine hybride Darstellung setzt und dabei einen interessanten, aber nur selten genutzten, Ansatz zeigt: Die Stunde und Minute werden zentral in digitaler Form dargestellt, während die Sekunden in analoger Form mit einem abgeschnittenen Zeiger markiert werden. Abgeschnitten, weil es keine Verbindung zum Zentrum gibt, um die darin enthaltenen Informationen nicht zu überlagern.

Zusätzlich zur Uhrzeit lassen sich optional zwei Komplikationen einblenden, die über und unter der digitalen Uhrzeit platziert werden. Zur Wahl stehen die üblichen von Wear OS unterstützten Komplikationen wie das Datum, der Akkustand, das Wetter, der Schrittzähler oder auch einfach nur der Zeitpunkt des Sonnenaufgangs oder Sonnenuntergangs. Beide lassen sich unabhängig voneinander belegen.









Natürlich bietet auch dieses Watch Face wieder viele Einstellungsmöglichkeiten, um den Stil vollständig an die eigenen Vorstellungen anpassen zu können. Ihr könnt aus ganzen 20 verschiedenen Farbthemen wählen, es gibt zehn verschiedene Indexstile in jeweils vier unterschiedlichen Farbtönen und auch der um das Ziffernblatt wandernde Sekundenzeiger kann in drei Stilen verwendet werden. Auch die Unterstützung für das Always on-Display ist dabei, für das es eine reduzierte Darstellung gibt.

Das Watch Face ist erst vor wenigen Tagen erschienen und kostet im Google Play Store 1,19 Euro. Sicherlich nicht zu viel für diesen Hingucker, der das Smartwatch-Display um die hybride Darstellung erweitert. Schaut euch doch auch die weiteren Watch Faces von Watch Face Designs an, von denen wir euch bereits einige vorgestellt haben. Diese zeichnen sich durch elegante Stile im Mix aus cleveren Darstellungen und schicken Designs aus.