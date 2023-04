Pixel Watch: Zweite Generation der Google-Smartwatch wird unwahrscheinlicher – kein neues Modell in 2023?

Google hat im Oktober vergangenen Jahres die erste Pixel Watch angekündigt und auf den Markt gebracht, nachdem die Nutzer jahrelang auf eine Pixel-Smartwatch gewartet haben. Langsam klopft die nächste Pixel-Generation an die Tür und es kommt der Verdacht auf, dass Google in diesem Jahr keine neue Pixel Watch auf den Markt bringen. Und wenn doch, dann wohl nur leicht verändert.



Schon seit der zweiten Pixel-Generation gab es Gerüchte um eine Smartwatch aus dem Hause Google und tatsächlich tauchten immer wieder Leaks auf, die sich aber als halbgar erwiesen oder längst überholt waren. Es ist bekannt, dass man die Pixel Watch mehrfach verschoben hat, bevor sie im Oktober 2022 endlich auf den Markt gebracht wurde. Die Verkaufszahlen sind aber, nach allem was bekannt ist, eher überschaubar – das dürfte man sich bei Google etwas anders vorgestellt haben.

In wenigen Tagen wird Google die neuen Pixel-Smartphones 7a und Fold sowie das Pixel Tablet präsentieren und im Herbst kommen die Pixel 8-Smartphones. Zu allen Geräten gibt es bereits seit langer Zeit Leaks, doch von einer Pixel Watch fehlt bisher jede Spur. Zur Erinnerung: Die im Oktober 2022 vorgestellte Pixel Watch ist erstmals im Mai 2021 (!) in den Leaks aufgetaucht, mit einem nahezu identischen Design wie das finale Produkt eineinhalb Jahre später. Dass es Ende April noch nicht den Hauch eines Leaks zur Smartwatch gibt, die mutmaßlich im Oktober auf den Markt kommen würde, ist also auffällig.

Die Pixel-Smartphones haben einen jährlichen Zyklus, doch bei anderen Google-Produkten ist das nicht immer der Fall. Zwar haben Smartwatches üblicherweise ebenfalls einen Jahres-Zyklus, aber Googles Strategen können das natürlich anders angehen und vielleicht nur alle zwei Jahre eine neue Smartwatch auf den Markt bringen. Dafür gäbe es gleich mehrere gute Gründe, aber auch für einen jährlichen Zyklus finden sich Argumente.









Eine Pixel Watch 2 für 2023 ist unwahrscheinlich

Die erste Pixel Watch hat sich nicht gut verkauft, das belegen halboffizielle Zahlen aus dem Play Store. Diese stehen nach wie vor bei weniger als einer Million aktiver Geräte. Wie viele der 500.000+ Smartwatches tatsächlich verkauft wurden, denn im Herbst hatte man allen Pixel 7 Pro-Käufern eine geschenkt, ist nicht bekannt. Auch Pixel Fold-Vorbesteller sollen wohl eine Pixel Watch geschenkt bekommen.

Gut möglich, dass Google noch so viele Geräte auf Lager hat, dass an eine zweite Generation nicht zu denken ist. Aber auch die Wear OS-Marktanteile entwickeln sich nicht in die gewünschte Richtung, sodass man für 2023 hauptsächlich auf Samsung setzen könnte.

Eine Pixel Watch 2 wäre (eigentlich) notwendig

Auf der anderen Seite wäre eine zweite Pixel Watch-Generation sehr wichtig, die man vielleicht mit mehr Leistung oder einem geringeren Preis versieht. Denn die Marke ist geschaffen, Wear OS kann zusätzlichen Antrieb gut gebrauchen und Google muss diese Geräteklasse nun etablieren. Ein Überspringen der zweiten Generation könnte als Signal gewertet werden, dass Google wegen eines möglichen Misserfolgs den Antrieb verliert – wie bei so vielen Projekten in den letzten Jahren.

Dass man nun die Metall-Armbänder zusammenstreicht, strahlt schon wieder aus, dass man das Gerät wegen Misserfolg einfach fallen lässt. Wie will man so in Zukunft neue Geräte etablieren, wenn schon nach der ersten Generation gezittert werden muss…?

Grundsätzlich wäre ich von einem Jahres-Zyklus der Pixel Watch ausgegangen. Doch vielleicht will Google das TikTok-System etablieren, bei dem nur alle zwei Jahre ein größerer Sprung erfolgt, während im Zwischenjahr nur Produktpflege stattfindet. Sollte das der Fall sein, wären die Leaks aufgrund deutlich geringeren Entwicklungsaufwands ebenfalls nur mit der Lupe zu suchen. Meine Prognose: Wenn es nach der Google I/O noch immer keinen Hinweis auf eine Pixel Watch 2 gibt, dann wird diese 2023 nicht erschienen. Nach der Kritik an der ersten Generation könnte es aber auch hilfreich sein, sich für die Pixel Watch 2 mehr Zeit zu nehmen.

