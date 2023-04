Wear OS: Googles großer Smartwatch-Neustart verpufft – Pixel Watch in der Nische und Samsung-Anteile sinken

Google hat dem Smartwatch-Betriebssystem Wear OS vor einiger Zeit den großen Neustart spendiert, der neben vielen Verbesserungen auch neue Flaggschiff-Geräte gebracht hat – allen voran die Samsung Galaxy Watch und die Pixel Watch. Doch wie Marktforscher jetzt zeigen, scheint sich das nicht nachhaltig auf die Verkaufszahlen und Marktanteile ausgewirkt zu haben. Die Wirkung ist wohl verpufft.



Der große Neustart von Wear OS war wohl doch nicht ganz so erfolgreich, wie man sich das bei Google gedacht hat. Denn zwar sind die lang erwartete Pixel Watch sowie die damals überraschende Rückkehr von Samsung zu Wear OS echte Zugpferde gewesen, aber deren Wirkung scheint bereits deutlich nachzulassen. Denn wie eine Quartalsübersicht jetzt zeigt, konnte Samsung nur zwei Mal wachsende Anteile verzeichnen, stets zur Neuvorstellung einer Pixel Watch und im wichtigen vierten Quartal war man mit acht Prozent Anteil so schlecht wie seit Q2 2021 nicht mehr. Die Apple Watch hingegen wird den Händlern regelrecht aus den Händen gerissen.

Dass die Pixel Watch nicht in den Verkaufszahlen auftaucht, ist nicht wirklich verwunderlich und bedeutet, dass Google selbst im vierten Quartal bei der Neuvorstellung weniger als drei Prozent Anteil gehabt haben muss. Und das, obwohl man allen Pixel 7 Pro-Käufern in den ersten zwei Wochen eine Smartwatch mit ins Paket gelegt hat. Dass gleichzeitig Samsung so niedrige Anteile erzielt, hätte wohl kaum einer gedacht. In Kombination damit, dass es kaum weitere starke Wear OS-Hersteller gibt, sieht das aktuell nicht gut aus für Wear OS.

Bleibt zu hoffen, dass Google weiter stark nachlegt, die Plattform pusht, die Anbindung an Android verbessert und natürlich auch die eigene Pixel Watch weiter motiviert mit Updates versorgt.

