Pixel 7a: Neuer Leak zeigt Googles Budget-Smartphone im Detail und verrät deutsche Preisgestaltung (Galerie)

In gut zwei Wochen wird Google das Pixel 7a präsentieren und mit diesem in die nächste Generation der Budget-Smartphones einsteigen. Gut 15 Tage vor der erwarteten Präsentation (und Verkaufsstart) sind so gut wie alle Details bekannt, doch jetzt legt ein deutscher Leaker noch einmal nach: Es gibt neue Bilder des Smartphones in allen drei verfügbaren Farben sowie die deutsche Preisgestaltung.



Wir haben euch erst vor wenigen Tagen alle Infos zum Google Pixel 7a zusammengefasst und regelmäßige Leser dieses Blogs sind längst über alle wichtigen Details informiert. Wir kennen alle Spezifikationen, das Smartphone hat sich mehrfach auf geleakten Pressebildern gezeigt und selbst Hands-on Bilder hat es bereits gegeben. Jetzt gibt es einen ganzen Schwung mutmaßlich offizieller Bilder zum Pixel 7a und auch der verfügbaren Schutzhüllen in gleicher Farbe.

Das Pixel 7a wird in den Farben Weiß, Grau und Blau verfügbar sein, wobei sich die jetzt veröffentlichten Farbbezeichnungen des deutschen Leaks von denen eines amerikanischen Leaks in der vergangenen Woche unterscheiden. Ist schlussendlich egal, aber dennoch würde ich hinter die Farbangaben daher noch ein Fragezeichen setzen. Die Farbtöne selbst hingegen sind aufgrund zahlreicher Renderbilder eindeutig. Die deutschen Farben lauten wohl Carbon Grey, Cotton White und Arctic Blue statt Charcoal, Snow und Sea. Eine vierte Farbe, die bisher nicht bekannt ist, soll es exklusiv im Google Store geben.

Der Verkaufspreis in Deutschland soll wohl rund 550 Euro betragen; geht einfach einmal von 549 Euro aus. Zuvor war von 499 Dollar die Rede, was wir zuvor in 499 Euro umgerechnet hatten. Erscheinen soll es in den Speichervarianten 128 GB und 256 GB. Alle weiteren Informationen bestätigen sich, die ihr am Ende des Artikels finden könnt. Hier nun eine Auswahl der neuen Pressebilder.









Pixel 7a in Weiß

Pixel 7a in Grau

Pixel 7a in Hellblau









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB oder 256 GB

RAM: 8GB Samsung LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz von Samsung

Hauptkameras: 12 Megapixel Dual-Kamera

Frontkamera: Sony IMX712 (13MP)

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Charcoal (Grau), Snow (Weiß), Sea (Hellblau). Exklusiv im Google Store auch Coral.

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: Kapazität unbekannt, unterstützt Wireless Charging

Verkaufspreis: 549 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Eigentlich fehlen jetzt nur noch umfangreiche Informationen zu möglichen Software-Funktionen und neuen Pixel-Features, wobei sich diese in der Budget-Generation allerdings eher in Grenzen halten. Erst gestern gab es einen neuen Leak zum Pixel 8-Kamerasensor:

