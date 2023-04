Pixel 7a: Google legt stark nach – neuer Leak verrät jetzt alle Spezifikationen des Budget-Smartphones

In weniger als zwei Wochen wird Google das Pixel 7a vorstellen und wenige Tage vor der Präsentation überschlagen sich die Leaker noch einmal mit den letzten Informationen. Nachdem wir erst am Dienstag neue Fotos sowie die deutschen Verkaufspreise bekommen haben, gibt es jetzt eine Bestätigung für alle Spezifikationen. Man kann sagen, dass Google mit dem Budget-Smartphone wirklich stark nachlegt.



Das Pixel 7a steht vor der Tür, denn schon in 13 Tagen wird Google das Smartphone vorstellen und nach allem was bisher bekannt ist auch noch am selben Tag in den Verkauf bringen. Nachdem wir euch kürzlich neue Bilder und die deutschen Verkaufspreise gezeigt haben, gibt es jetzt noch letzte Informationen zu den Spezifikationen. Google legt stark nach und wird mit dem Budget-Smartphone den Vorgänger deutlich übertreffen – in einem Fall sogar den großen Bruder Pixel 7.

Unter der Haube werkelt natürlich der Tensor G2, der ganze 8 GB RAM zur Verfügung haben wird. Laut letztem Leak wird der interne Speicher 128 GB bieten. Zuletzt hieß es, dass es sowohl 128 GB als auch 256 GB geben wird. Letztes scheint noch nicht ganz klar zu sein. Das Display mit einer Größe von 6,1 Zoll FHD+ OLED und 90 Hertz wurde bestätigt. Der Akku mit 4.440 mAh liegt sogar knapp über dem des Pixel 7. Kabellos wird mit 20 Watt aufgeladen.

Die Hauptkamera soll starke 64 Megapixel bringen und von einer 13 Megapixel Ultrawide-Kamera unterstützt werden. Für Selfies gibt es eine 10,8 Megapixel Frontkamera. Alle bisher bekannten Spezifikationen findet ihr in der folgenden aktualisierten Auflistung. Es ist nicht zu erwarten, dass sich jetzt noch etwas ändern wird, denn auch die neuen Leaks sind eher eine Bestätigung des längst bekannten oder füllen die bisherigen Lücken.









Pixel 7a Spezifikationen

Interne Bezeichnung: Lynx

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 7a

Soc: Tensor G2 mit Qualcomm-Modem

Hauptspeicher: 128 GB oder 256 GB

RAM: 8GB LPDDR5

Display: 1080p @ 90 Hertz FHD+ OLED

Hauptkameras: 64 Megapixel + 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 10,8 Megapixel

Rahmen: Keramikrahmen

Farben: Charcoal (Grau), Snow (Weiß), Sea (Hellblau). Exklusiv im Google Store auch Coral.

Weiteres: Bluetooth Low Energy Audio, Entsperren per Gesichtserkennung und Fingerabdruckscanner

Akku: 4.400 mAh, kabellos aufladen mit 20 Watt

Verkaufspreis: 499 oder 549 Euro

Verkaufsstart: 10. Mai 2023

Eigentlich fehlen jetzt nur noch umfangreiche Informationen zu möglichen Software-Funktionen und neuen Pixel-Features, wobei sich diese in der Budget-Generation allerdings eher in Grenzen halten.

[91Mobiles]

