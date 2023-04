Steuererklärung per App erledigen – wie sinnvoll ist das für Selbstständige?

Buchhaltung und Rechnungswesen im Allgemeinen und Steuern im Besonderen sind für viele Selbständige ein rotes Tuch. Wer ein großes Unternehmen führt und eine eigene Abteilung hat, die sich mit diesen Themen beschäftigt, ist fein raus. Doch gerade Kleinunternehmer, Unternehmen mit wenigen Mitarbeitern und Freelancer fragen sich, welche Arbeiten Steuer-Apps ihnen abnehmen können und ob sich ihr Einsatz auf geschäftlicher Ebene lohnt.



Können Steuer-Apps den Steuerberater ersetzen?

Umsatzsteuererklärung, Einkommensteuererklärung, Buchhaltung – Selbständige haben in puncto Steuern und Rechnungswesen viel auf dem Tisch. Digitalisierung und Automatisierung sind da ein Segen. Und wenn dann auch noch bestimmte Aufgaben ganz entspannt von unterwegs per Smartphone erledigt werden können, klingt das toll. Eine gute Steuer-App könnte insofern eine echte Erleichterung werden. Doch kann die App alle Aufgaben eines Steuerberaters übernehmen?

App muss zu Anforderungen passen

Fehler in der Buchhaltung oder der Steuererklärung können Unternehmer teuer zu stehen kommen und empfindliche Strafen nach sich ziehen. So heißt es „drum prüfe, wer sich ewig bindet“ auch in Bezug auf genutzte Apps. Wer mit dem Gedanken spielt, die Steuerangelegenheiten seines Unternehmens per App zu erledigen, der sollte verschiedene Apps und ihre Funktionen vergleichen. Auch Testberichte und Erfahrungsberichte zu einzelnen Apps können sehr aufschlussreich sein.

Es ist wichtig, die App auszuwählen, die von ihren Funktionen her zu den individuellen Anforderungen des Unternehmens passt und verlässlich arbeitet. Nicht zuletzt Datensicherheit und Datenschutz sind bei der Wahl der App Aspekte, die es zu berücksichtigen gilt.

Auch mit der besten App kommt demnach kein Selbständiger völlig darum herum, sich mit steuerlichen Themen auseinanderzusetzen. Denn schließlich muss man zumindest einschätzen können, welchen Themen und Anforderungen die App gerecht werden muss. Darüber hinaus ist es wichtig zu beachten, dass Steuer-Apps nicht in allen Fällen die professionelle Beratung eines Steuerberaters oder Buchhalters ersetzen können. Es ist ratsam, sich bei steuerlichen Angelegenheiten von einem Fachexperten beraten zu lassen, insbesondere bei komplexen steuerlichen Situationen oder wenn Unsicherheiten bestehen.

Steuer-Apps können eine nützliche Ergänzung zur Organisation und Verwaltung von steuerlichen Aufgaben für Selbständige sein.

Die Möglichkeiten der Apps

Steuer-Apps nehmen Selbständigen also längst nicht alles ab und Steuerberater werden auch in Zukunft nicht arbeitslos, doch können die Apps eine nützliche Option sein, um steuerlichen Angelegenheiten zu verwalten und den Umgang mit Steuererklärungen, Buchhaltung und anderen steuerlichen Aufgaben zu vereinfachen und zu erleichtern. Dabei gibt es einige Vorteile, die die meisten Steuer-Apps ihren Nutzern bieten.









Vereinfachte Buchhaltung

Steuer-Apps können Funktionen beinhalten, die dazu dienen, Einnahmen und Ausgaben sowie Belege zu erfassen und Buchhaltungsaufgaben zu vereinfachen. Beispielsweise können Unternehmer und Selbständige ihre Geschäftstransaktionen erfassen, Rechnungen erstellen, Ausgaben kategorisieren und Belege digital archivieren. Diese Funktionen können dazu beitragen, den Prozess der Buchhaltung und damit die Vorbereitung von Steuererklärungen zu erleichtern und effizienter zu gestalten. Und alle wichtigen Dokumente sind damit jederzeit und von jedem Ort aus griffbereit.

Ortsungebundenes Arbeiten

Mit einer Steuer-App können Selbständige ihre steuerlichen Angelegenheiten bequem von ihrem Smartphone oder Tablet aus verwalten – das gilt für das Erfassen von Belegen, das Überprüfen von Transaktionen oder das Erstellen von Rechnungen. Mit Steuer-Apps können Selbständige damit auch ganz einfach unterwegs Steueraufgaben abhaken und zeitnah ausführen. Man ist nicht an den PC im Büro gebunden. Dies sorgt für eine gewisse Zeitersparnis und größere Flexibilität.

Aktuelle steuerliche Informationen

Im Steuerrecht kommt es immer einmal wieder zu Änderungen. Und nicht nur für vielbeschäftigte Unternehmer ist es eine Herausforderung, diesbezüglich immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eine gute Steuer-App stellt aktuelle steuerliche Informationen und Updates bereit, um sicherzustellen, dass die Nutzer über die neuesten Steuervorschriften informiert sind und ihre steuerlichen Angelegenheiten entsprechend verwalten können. Dies kann dabei helfen, mögliche Fehler oder Strafen aufgrund veralteter Informationen zu vermeiden.

Fehlerminimierung

Aber auch auf andere Weise tragen Steuer-Apps zur Fehlervermeidung bzw. zur Fehlerminimierung bei. Denn die Apps können Funktionen zur Überprüfung von Daten und zur Vermeidung von Fehlern bei der Eingabe von steuerlichen Informationen bereitstellen. Beispielsweise führen einige Steuer-Apps automatische Plausibilitätsprüfungen durch, um auf potenzielle Fehler hinzuweisen oder fehlende Informationen zu identifizieren. Dies kann helfen, die Genauigkeit der Steuererklärung oder anderer steuerlicher Aufgaben zu verbessern.

Das Budget immer im Blick

Steuer-Apps können auch bei der Überwachung von Ausgaben und Einnahmen helfen und somit zur Kontrolle von Kosten beitragen. Durch die Möglichkeit, Transaktionen und Belege in Echtzeit zu erfassen und zu überprüfen, können Selbständige einen besseren Überblick über ihre finanzielle Situation behalten und ihr Budget effizienter verwalten.