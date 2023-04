Pixel Fold: Googles erstes faltbares Smartphone zeigt sich im Video – Klappmechanismus im Einsatz (Video)

Das erste faltbare Google-Smartphone Pixel Fold soll in etwas mehr als zwei Wochen vorgestellt werden und ist in puncto Spezifikationen sowie Renderbildern bereits häufig geleakt worden. Fotos des realen Smartphones gab es bisher nur in verschwommener Form, sodass der neueste Leak uns wieder einen Schritt weiter bringt. Ein kurzes Video zeigt das Smartphone beim Aufklappen und Zuklappen.



Wir haben euch erst am Samstag alle Spezifikationen und Bilder zum Pixel Fold gezeigt und parallel dazu hat der Leaker Kuba Wojciechowski noch einmal nachgelegt und das erste etwas besser erkennbare Bildmaterial des echten Smartphones veröffentlicht. Wir sehen das Smartphone im aufgeklappten Zustand, das mit geringem Kraftaufwand einmal zugeklappt und anschließend wieder aufgeklappt wird. Das abgeschaltete Außendisplay und das verschwommene Innendisplay lassen leider nur wenige Gesamteindrücke zu.

In den Kommentaren zu dem Video gibt es gemischte Reaktionen, wobei das Video selbst keine echten neuen Erkenntnisse bringt. Beschwerden gibt es über den recht großen Rahmen um das Display, was aber schon vorher bekannt war und bei „Tablets“ nicht überraschend ist, sowie über die sichtbare Falte in der Mitte des Displays. Beides ist auch bei anderen Foldables der Fall und Google nutzt den Rahmen dafür, dort eine Kamera unterzubringen.

Die letzten vermeintlich echten Fotos des Pixel Fold stammen aus der New Yorker U-Bahn und zeigen ebenfalls kaum Details. Bis zur Präsentation sind es aber nur noch 16 Tage.

